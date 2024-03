Nuovo Ds e colpo gratis: doppietta Roma

Attesa da un vero e proprio tour de force tra Europa League e campionato, la Roma continua a pianificare la prossima stagione

Senza direttore sportivo dal 3 febbraio, la Roma sin qui è stata in grado di separare brillantemente le vicende di campo e quelle societarie, raggiungendo il quinto posto in campionato e qualificandosi per gli ottavi di finale di Europa League. A quasi due mesi dal suo arrivo, la mano di Daniele De Rossi inizia a vedersi in maniera sempre più concreta, al punto che c’è chi già parla di un rinnovo di contratto ormai scontato.

Oltre alla guida tecnica, la proprietà americana deve scegliere nei prossimi giorni anche quella dirigenziale. Se in Italia uno dei nomi più caldi resta quello di François Modesto, all’estero sono molti i profili che sono stati accostati al club giallorosso.

Ds e colpo gratis: doppio blitz rossonero

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Richard Hughes. Nella giornata di martedì, il Bournemouth ha annunciato la separazione dal proprio dirigente, finito anche nel mirino del Liverpool. Nel caso in cui i Friedkin e Lina Souloukou dovessero scegliere l’ex Cherries, questa decisione potrebbe avere delle ripercussioni immediate anche in sede di mercato.

L’ex centrocampista scozzese, infatti, nel 2019 è stato uno dei principali promotori dell’acquisto di Lloyd Kelly dal Bristol City per circa 15 milioni di euro e resta un ammiratore del difensore mancino. Abile a giostrare sia come difensore centrale, sia come terzino sinistro, il 25enne è in scadenza di contratto a giugno e il club giallorosso potrebbe entrare in rotta di collisione con Juventus, Milan, Newcastle e Tottenham nel caso in cui Hughes dovesse diventare l’erede di Tiago Pinto.