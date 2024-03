Nuovo prestito Huijsen, la Roma non si arrende: agente decisivo

Dalla Juve alla Roma, il piano dei giallorossi è chiaro: prezzo fissato e agente decisivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le tante questioni di campo in grado di mantenere vivida ed elevata l’attenzione sul calcio giocato non stanno facendo passare in secondo piano i tanti altri aspetti meritevoli di attese ed evoluzioni in casa Roma. Qui, mentre la squadra di De Rossi continua a dover restare sul pezzo per uno spezzone di stagione potenzialmente decisivo sia per la corsa al quarto/quinto posto che in Europa League, i Friedkin continuano a studiare e valutare le ponderazioni da compiere per la prossima stagione.

La stessa posizione di mister De Rossi non è stata del tutto disambiguata, al netto di un aumento della fiducia da parte del club che ha deciso di puntare prontamente su di lui dopo l’esonero di Mourinho, proponendogli un contratto che attualmente lo lega alla società fino a fine giugno. Stesse incertezze riguardano anche la figura del direttore sportivo, che ha fin qui permesso di registrare un’importante rosa di nomi, senza però far assistere ad affondi ed evoluzioni concreti in questo primo mese e mezzo di lontananza da Trigoria di Tiago Pinto.

Prestito prolungato Huijsen, la Roma non getta la spugna: le ultime

L’ancora ignoto erede del Gm ormai ex Benfica e Roma, come noto, dovrà interfacciarsi con un cospicuo corpo di questioni, tra le quali si registra quella relativa anche al futuro di Dean Huijsen. Quest’ultimo è stato certamente uno dei nomi più discussi della campagna acquisti invernale, alla luce di quel sorpasso della Roma al Frosinone che ha portato il difensore della Juventus, attirato anche dalla possibilità di lavorare con Mourinho, a sposare la causa giallorossa.

Tante cose sono cambiate in poco tempo, eccezion fatta per il valore e i margini di crescita di un giocatore circa il quale a Torino continuano ad avere le idee chiare. Ad oggi, infatti, l’olandese da poco naturalizzato spagnolo è destinato a tornare dopo l’esperienza in prestito oneroso in giallorosso al club bianconero, che continua a valutarlo tra i 30 e i 35 milioni di euro. Come scrivono le penne di Calciomercato.com, però, bisogna evidenziare che la Roma non si sta limitando ad assistere inerte ad una crescita da essa stessa plasmata e favorita.

Il giocatore, infatti, non disdegnerebbe il prolungamento della permanenza nella Capitale e in questa fase, dunque, si sta registrando un tentativo di approccio all’entourage del giocatore finalizzato a trovare un varco per eventuali condizioni che soddisfino tale anelito, totalmente condiviso dalla stessa Roma, ovviamente.

La stessa ingerenza di De Rossi potrebbe essere di aiuto, con la Roma che per cercare di convincere la Juventus a concedere un altro anno in prestito dovrà cambiare le attuali condizioni economiche. Situazione in pieno aggiornamento, dunque, con gli addetti ai lavori di Trigoria che continuano però a restare coerenti nella posizione di non voler chiedere o garantire condizioni di riscatto.