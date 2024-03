Probabili formazioni Roma-Brighton, doppio cambio De Rossi: queste le possibili scelte per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’amico e collega De Zerbi.

Aumenta l’attesa per il sentitissimo ottavo di finale contro il Brighton di De Zerbi, che scenderà nelle prossime ore sul prato dell’Olimpico. Alle ore 18.45, come noto, ci sarà, infatti, un nuovo atto dell’Europa League, affrontata sin da subito con grande serietà e dedizione da parte degli allora uomini di Mourinho, in un girone che ha permesso di registrare inflessioni decisive quanto inattese dopo una partenza sprint.

Queste ultime erano costate il primato, costringendo in tal modo i giallorossi al dover affrontare uno step in più all’interno di un percorso ancora lungo e tortuoso: archiviata per l’ennesima volta la pratica Feyenoord, la squadra adesso allenata da De Rossi è quindi adesso attesa dal doppio incrocio con il Brighton di De Zerbi, attualmente nono in Premier League ma rappresentante un avversario scomodo e di importanza tutt’altro che trascurabile. Ne sa qualcosa lo stesso Daniele, amico e collega di quel Roberto tante volte nominato e stimato, anche nel corso della conferenza stampa alla vigilia di ieri mattina.

Probabili formazioni Roma-Brighton, doppio cambio De Rossi

Diversi i punti toccati da De Rossi nell’introduzione alla partita di quest’oggi, in vista della quale il tecnico della Roma ha evidenziato per l’ennesima volta il valore e l’importanza della propria squadra, nel pieno rispetto del valore degli avversari ma senza in alcun modo snobbare le effettive qualità di Dybala e compagni, ‘coccolati’ e responsabilizzati sin dal primo giorno dallo storico 16.

Quest’ultimo ha sottolineato, come si ricorderà, la modernità e la bravura di De Zerbi in più occasioni, evidenziando altresì di non dover considerare l’attuale piazzamento del club in Premier League. Piuttosto, giusto ricordare le qualità che hanno portato questa squadra a mettere sotto pressione nobilissime squadre inglesi. Rispetto e massima attenzione, dunque, per un avversario difficile e temibile, al netto di quello che sarà l’indiscutibile e ormai solito supporto dello Stadio Olimpico, che quest’oggi registrerà il cinquantesimo sold-out dell’ultimo anno e mezzo.

Andando alle questioni più squisitamente di campo, non sembrano previsti cambiamenti troppo importanti o evidenti rispetto a Monza o alla sfida di ritorno contro il Feyenoord. Prevista la presenza al centro della difesa, come già accaduto sabato, di Ndicka, affianco da Mancini. Al posto dell’infortunato Kristensen, invece, dovrebbe giocare Celik, dopo il recente stop dello stesso Karsdorp.

Come accaduto fin qui in questi impegni europei di De Rossi, sulla fascia sinistra dovrebbe trovare spazio Leonardo Spinazzola dal primo minuto, ai danni di Angelino. Prevedibile, a questo punto, uno schieramento della difesa a quattro, circa il quale De Rossi non si è espresso in conferenza stampa, evitando, di fatto, la decostruzione delle teorie di chi preveda per stasera un possibile assetto a tre.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Brighton (3-4-2-1): Verbruggen; Van Heeke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Lallana; Welbeck