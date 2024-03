Terremoto arbitri e VAR, denuncia e inchiesta UFFICIALE: trema la big

Terremoto arbitri a Var, dopo la denuncia scatta anche ufficialmente l’inchiesta: trema una big del calcio europeo

Il procedimento è stato preso in maniera ufficiale, dopo la denuncia di qualche settimana fa. La commissione disciplinare, così come annunciato dal club, si è mossa in maniera assai veloce, per cercare di fare chiarezza. No, non parliamo del campionato italiano ma di quello spagnolo e nel mirino, così come riportato dal Siviglia attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ci è finito il Real Madrid.

Intanto ricostruiamo i fatti: qualche settimana fa la tv ufficiale del Real Madrid aveva mostrato dei video “denigratori e diffamatori nei confronti del signor Díaz de Mera, designato come arbitro principale della partita di domani tra Real Madrid e Sevilla FC, nonché di González Fuertes, designato al VAR” era stata la nota dell’annuncio di reclamo. E questa è stata accolta.

Terremoto in Liga, aperta un’inchiesta sul Real Madrid

La Federcalcio spagnola infatti ha notificato alla società andalusa l’apertura di “un procedimento contro il Real Madrid a seguito della denuncia. Il club ha deciso di agire con l’intesa che queste pratiche, che si sono ripetute negli ultimi tempi – compresa la partita dell’andata – arrecano gravi danni al calcio spagnolo e mettono in discussione l’integrità della competizione stessa e l’onore dell’establishment arbitrale ma, soprattutto, hanno lo scopo di influenzare gli arbitri specifici che agiscono nelle partite”.

“Questo ha un impatto particolare sulle partite giocate al Santiago Bernabéu, poiché le decine di migliaia di tifosi del Madrid – si legge ancora – arrivano informati dell’esistenza di un pregiudizio anti-madrileno negli arbitri che interverranno, che aumenta la tensione e crea una pressione ingiusta su di loro”. E su tutto questo la Federcalcio spagnola ci vuole andare a fondo. Una situazione davvero difficile da interpretare in questo momento che porta comunque sicuri disagi agli arbitri.