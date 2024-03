Addio Roma, offerta da 30 milioni per l’attaccante

Addio Roma, hanno presentato un’offerta da 30 milioni per l’attaccante. Ecco la situazione delle ultime ore

Senza dubbio è stato uno degli attaccanti trattati dalla Roma la scorsa estate, così poi come aveva confermato Tiago Pinto alla fine della finestra con le parole in conferenza stampa. Ma i giallorossi non avevano affondato il colpo anche per via dell’aumento di richieste del Santos. Pinto aveva virato all’ultimo secondo poi su Lukaku, riuscendo a prenderlo, ma in prestito. E forse un poco di amaro in bocca per il passaggio del brasiliano al Benfica rimane dentro Trigoria.

Di certo il suo impatto con il calcio europeo è stato importante: il giovane centravanti ha segnato al debutto e poi in 7 partite con la maglia dei lusitani ha messo a segno 4 reti. Attirando le attenzioni di altri club europei. La Roma, a quanto viene riportato dalla Spagna e in particolare da Todofichajes.com, non l’avrebbe perso di vista, così come non l’ha perso di vista il Manchester United. Ma c’è un altro club sempre in Premier League che ci ha messo gli occhi addosso e che avrebbe presentato un’offerta.

Calciomercato Roma, offerta di 30 milioni per Marcos Leonardo

Il Benfica lo ha pagato 18 milioni di euro facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno del 2029. Quindi appare difficile che il club portoghese se ne privi immediatamente. Però l’Arsenal di Arteta, alla ricerca di elementi per rinforzare la propria rosa, lo avrebbe messo nel mirino con un’offerta già messa a verbale di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Anche se verrebbe comunque piazzata una plusvalenza, crediamo oggettivamente che sia abbastanza difficile che il Benfica se ne possa privare dopo soli sei mesi dal suo arrivo in Portogallo. Da quelle parti hanno mostrato più volte nel corso degli anni di saper fare affari importanti e magari tenendolo almeno un’altra stagione potrebbero pure guadagnarci di più. Ma intanto l’offerta da 30 milioni c’è. E la Roma oggettivamente è tagliata fuori.