Colpo gobbo Roma, retromarcia Inter: “Affare in Sudamerica”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, il giornalista ha toccato diversi argomenti di mercato. L’ultimo chiama in causa l’Inter e indirettamente anche la Roma.

Archiviata la grande prestazione mostrata contro il Brighton, per la Roma di Daniele De Rossi è già tempo di guardare oltre. Il match di campionato contro la Fiorentina, infatti, potrebbe rappresentare un vero e proprio passaggio cruciale per il cammino di Dybala e compagni, a caccia di un altro risultato positivo.

Ringalluzzita dalle ottime risposte ottenute sul campo, la Roma sta provando anche sulla questione DS. Sebbene non si segnalino novità concrete sotto questo punto di vista, il fronte è da monitorare con molta attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi. Solo una volta che sarà finalmente definito il dopo Pinto, infatti, potrà partire la vera e propria programmazione di mercato in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni, però, di sicuro non mancano. A cominciare dall’identikit legato al nuovo portiere.

La nuova era De Rossi è stata subito contrassegnata dall’ascesa perentoria di Svilar, protagonista anche contro il Brighton di ottime parate. Alla luce dell’addio ormai certo di Rui Patricio, però, i giallorossi saranno chiamati a puntellare il reparto con un innesto di qualità. Ecco perché nelle ultime settimane ha ripreso quota, tra i tanti, anche il profilo di Michele Di Gregorio.

Calciomercato Roma, Di Gregorio-Inter: “Mi sembra complicato”

Protagonista di una stagione importante con la maglia del Monza, Di Gregorio ha calamitato l’interesse di diverse big. In tempi e in modi diversi, infatti, Inter e Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Valutato dal Monza circa 20 milioni di euro, Di Gregorio fa gola soprattutto ai nerazzurri. Programmando con largo anticipo il dopo Sommer, infatti, Marotta vuole regalare ad Inzaghi un portiere affidabile, di sicuro valore e assolutamente futuribile. Sull’argomento si è espresso il giornalista Alfio Musmarra, intervenuto ai microfoni di TV PLAY: “L’Inter sta lavorando su un portiere, l’idea è quello di tenere Sommer per un anno e di avere un portiere in prospettiva per il futuro. Uno di questi potrebbe essere il ritiro di Di Gregorio. L’Inter con il Monza ha tante cose in ballo e si potrebbe anche tornare a parlare di questa situazione”.

Musmarra ha poi continuato: “Tuttavia, c’è un però. Di Gregorio in teoria dovrebbe fare un anno in panchina e poi diventare titolare anche se qualche partita la giocherebbe, un po’ come successo con Onana-Handanovic. Sinceramente mi sembra un po’ complicata anche se non si escludono opzioni estere o sudamericane anche perché l’Inter ha anche qualche idea su un portiere brasiliano e quindi è una situazione da tenere monitorata”.