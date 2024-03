De Zerbi, addio Brighton e niente Serie A: Mourinho scavalcato

De Zerbi e quel futuro lontano dal Brighton: dopo la prima sconfitta contro l’amico De Rossi spunta l’intreccio con Mourinho.

Le attenzioni principali di questi ultimi giorni erano state giustamente rivolte al primo round degli ottavi di finale contro il Brighton, andata in scena ieri pomeriggio in una cornice meravigliosa, in grado di trasportare e lasciarsi al contempo guidare dal rendimento di una squadra totalmente rinata dopo il cambio in panchina.

Fondamentale, comunque, il seguire questa falsariga, con quella fiducia nei propri mezzi più volte millantata da De Rossi e, al contempo, con la consapevolezza di essere ben lungi da obiettivi e grandi traguardi. La strada tracciata è quella giusta e porterà adesso la Roma ad affrontare una doppia trasferta insidiosa, dal sapore totalmente differente.

Prima, domenica sera bisognerà cercare di continuare a trovare buoni risultati, questa volta contro la Fiorentina, dopo di che, il secondo round contro De Zerbi e i suoi uomini dovrà vedere i giallorossi mettere in campo la stessa attenzione e dedizione di ieri, rifuggendo da qualsivoglia disattenzione o leggerezza generata dal risultato.

De Zerbi nella lista del Bayern Monaco, Xabi Alonso ancora in pole: Mourinho ‘snobbato’

Frattanto, mentre in casa Roma ci si inizia a chiedere se la scelta ponderata dai Friedkin di esonerare Mourinho a metà gennaio possa aver posto le basi per la ‘scoperta’ di un grande allenatore anche per il futuro, il nome di De Zerbi, collega-amico di DDR e reduce da un vero e proprio dominio da parte di Dybala e compagni, stimola interessanti discorsi anche per il futuro.

Da tempo considerato come uno dei tecnici più preparati e importanti del momento, come più volte hanno aiutato a ricordare le stesse parole di De Rossi, De Zerbi è finito da non poco nel mirino di nobilissime realtà europee, alla luce del rendimento di una squadra poco abituata ad appuntamenti come quelli di ieri ma che ha dimostrato modernità e fluidità con grande capacità in un campionato difficile come la Premier League.

Ecco, dunque, che il valzer di panchine che con ogni probabilità toccherà grandi squadre anche della Serie A potrebbe interessare anche l’ex Sassuolo. Qualche settimana fa, come si ricorderà, il mister italiano aveva annunciato un ritorno sicuro in Italia, in un futuro più o meno lontano. Gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Germania, però, ricordano e confermano i già noti interessi del Bayern Monaco nei suoi confronti.

La proprietà, infatti, lo ammirerebbe per la modernità dei suoi principi e ciò giustifica lasua presenza in una lista di papabili sostituti di Tuchel con Xabi Alonso ancora in pole position. Assente da questo corpo, invece, José Mourinho, che non figurerebbe attualmente tra gli argomenti di discussione in Baviera.