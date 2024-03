Doppietta Friedkin in Serie A: De Rossi ritrova il grande ex

Calciomercato Roma, doppia opzione sul taccuino della proprietà Friedkin in Serie A. Arriva il via libera per le manovre giallorosse, Daniele De Rossi può ritrovare l’ex compagno di squadra.

La Roma di Daniele De Rossi non si ferma più. Dopo quasi due mesi dal ribaltone in panchina deciso dalla famiglia Friedkin, la squadra giallorossa ha decisamente invertito la tendenza in campo rispetto ai mesi precedenti. In campionato i giallorossi sono passati dal nono posto alla quinta piazza della Serie A, a meno quattro punti dal Bologna di Thiago Motta. In Europa League, dopo aver superato ai rigori il Feyenoord nei play off, la Roma ha strapazzato il Brighton di De Zerbi. Il 4-0 dello stadio Olimpico di ieri pone una pesante ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della competizione continentale.

La Roma è reduce dal poker rifiato al Brighton ed ora ha un piede e mezzo nei quarti di finale di Europa League. Continua la crescita della squadra guidata in panchina da Daniele De Rossi, che ieri al termine della gara ha rimandato al futuro ogni pensiero riguardo il rinnovo di contratto con la società guidata dalla famiglia Friedkin. La proprietà texana, che quasi due mesi fa ha consegnato la panchina giallorossa a DDR, dopo l’esonero di José Mourinho, ancora non ha lanciato segnali ufficiali su un’altra importante eredità, ancora vacante nella società capitolina. Parliamo del successore di Tiago Pinto, che ha salutato la Roma agli inizi di febbraio, dopo la chiusura della finestra di calciomercato invernale.

Nuovo Ds Roma, Friedkin tra Modesto e Burdisso: via libera Fiorentina

La proprietà Friedkin aveva annunciato l’addio a Tiago Pinto ad inizio 2024, due settimane prima di sollevare dall’incarico anche Mourinho. La nomina di De Rossi è arrivata nel giro di poche ore, mentre resta vacante la casella lasciata dal dirigente ex Benfica. Tra le tante piste accostate alla lista dei texani c’è una doppia opzione che insiste in Serie A.

Come anticipato da Calciomercato.it, oltre a Modesto dal Monza, resta in piedi la pista che porta a guardare a Nicolas Burdisso. Ex difensore della Roma, e compagno di De Rossi dal 2009 al 2014, secondo quanto evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’, l’argentino potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane, insieme a Pradè. Il quotidiano lo indica come possibile soluzione per i Friedkin, ma in pole position resta il dirigente del Monza, vecchia conoscenza della Ceo Lina Souloukou