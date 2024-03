Ritorno di fiamma Liverpool e niente Roma: blitz e nuovo ruolo

Intreccio tra Roma e Liverpool e blitz a sorpresa della squadra britannica. C’è stato l’incontro che apre le porte al ritorno di fiamma, pronto il nuovo ruolo in vista della prossima stagione.

Roma e Liverpool sono reduci dall’andata degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti della competizione continentale. I giallorossi rifilando il poker al Brighton di De Zerbi allo stadio Olimpico, gli inglesi vincendo per 1-5 in casa dello Sparta Praga. I due club ora hanno un piede e mezzo nei quarti di finale, con i Reds guidati da Jurgen Klopp vero e proprio spauracchio del tabellone europeo. Nel frattempo si aprono le porte ad un ritorno di fiamma in casa britannica che lascia la società giallorosse a mani vuote, decisivo il nuovo ruolo pronto all’interno del club.

Buona la prima per la Roma di Daniele De Rossi nell’incrocio col Brighton di Roberto De Zerbi. La squadra giallorossa ha schiantato i Seagulls allo stadio Olimpico, imponendosi per 4-0 nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La qualificazione per la squadra giallorossa, rinata sotto la gestione DDR, ora è tutta in discesa in vista del ritorno in Gran Bretagna la prossima settimana. Ancora meglio è andata al Liverpool di Klopp, capace di imporsi per 5-1 in trasferta contro lo Sparta Praga. I Reds sono pronti a salutare il tecnico tedesco a fine stagione, mentre nei giorni scorsi c’è stato il blitz del presidente che apre le porte al ritorno a sorpesa, lasciando a bocca asciutta la Roma dei Friedkin.

Nuovo Ds Roma, ritorno di fiamma e blitz Liverpool: nuovo ruolo per Edwards

L’ex tecnico del Borussia Dortmund ha annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione, con i Reds da tempo a caccia del sostituto. La Roma invece ancora non ha ufficializzato l’erede di Tiago Pinto, ex general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Tra i tanti nomi accostati alla lista dei Friedkin come nuovo Ds della Roma, era spuntato anche l’ex Liverpool Michael Edwards. L’inglese ha salutato i Reds nel 2022 ma nei giorni scorsi c’è stato il blitz del presidente Mike Gordon per convincerlo al gran ritorno in casa Liverpool. Secondo quanto scrive The Guardian il club è pronto ad offrirgli un nuovo ruolo più potente rispetto a quello del semplice DS, con il primo nodo da sciogliere proprio in panchina.