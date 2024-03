Guardiola e i complimenti a De Rossi: “Rinnovo immediato”

Arrivano elogi senza soluzione di continuità nei confronti di Daniele De Rossi dopo la vittoria con il Brighton di De Zerbi.

La prestazione della Roma di Daniele De Rossi nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton di De Zerbi sembrerebbe essere andata ben oltre le aspettative di gran parte dei tifosi e dei non tifosi che hanno assistito al frizzante match tra gli inglesi e i giallorossi, conclusosi con un severo, forse troppo a detta di DDR, 4 a 0 per gli uomini del comandante di Ostia.

Al termine della partita, anche i più scettici nei confronti di questo primo periodo particolarmente positivo per DDR & co., non hanno potuto fare a meno di riconoscere alla Roma uno stato di forma sorprendente e, adesso, la figura di Daniele De Rossi assomiglia sempre di più a quella di un allenatore, rispetto a quella di un traghettatore, utile soltanto a calmierare le polemiche del post Moourinho.

La Roma di De Rossi un incrocio tra una squadra di Gasperini e Guardiola

Anche la stampa romana, ma più in generale quella del bel paese, all’indomani della rassicurante vittoria ottenuta con il temibile Brighton (seppur da segnalare il periodo di difficoltà della squadra di De Zerbi), appare entusiasta e sono giunti a cascata gli elogi nei confronti della dolce rivoluzione compiuta dall’ex capitano della Roma.

E’ vero… DDR ha potuto beneficiare di una rosa sensibilmente più sostanziosa rispetto a quella a disposizione dello Special One, costretto ad alcune scelte obbligate, a causa dell’assenza di alcune pedine e della scelta limitata in alcuni ruoli. Il rientro dall’infortunio di alcuni veterani e l’innesto di Angelino e Baldanzi ha innegabilmente fornito serenità all’ex tecnico della Spal, ma è comunque difficile non riconoscergli i meriti di un sistema di gioco evidentemente più vivace.

Paolo Assogna, noto giornalista occupato nella piazza romana, si è espresso in merito a quanto osservato ieri sera da bordo campo allo Stadio Olimpico, avventurandosi in un paragone coraggioso: “Ieri vedendola da bordocampo la Roma di De Rossi mi sembrava un po’ una squadra di Gasperini e un po’ di Guardiola. Come l’allenatore dell’Atalanta gestisce il pressing sull’avversario in maniera alternante nella tempistica e come Guardiola vuole il possesso palla propedeutico per andare verso la porta”. Non è un segreto che De Rossi abbia sempre preso spunto dall’approccio tattico del tecnico spagnolo e, una tale similitudine, non potrà che fargli piacere, soprattutto considerata la modesta quantità di giorni passata dal suo approdo nel centro sportivo Fulvio Bernardini.

Assogna si mette anche nei panni dei vertici giallorossi: “Fossi nei Friedkin avrei già preparato un contratto e glielo starei portando a casa per farlo firmare subito“. Insomma… l’avventura di DDR sulla panchina della sua squadra del cuore non poteva iniziare in maniera migliore. Adesso, testa alla Fiorentina, per evitare di demolire in 90 minuti il maestoso castello di carta costruito in poche settimane, pronto a cadere in pochi istanti, come la piazza romana insegna.