Roma, il poker fa sbancare un tifoso: scommessa combo pazzesca

Roma, il poker di ieri sera fa sbancare un tifoso. La scommessa è clamorosa e la combo pazzesca. Davvero tutto incredibile

La serata di ieri è stata spettacolare per la Roma di Daniele De Rossi: distrutto il Brighton con un 4-0 senza appello e i giallorossi hanno un piede e mezzo nei quarti di finale di Europa League. Davanti ai quasi 65mila dell’Olimpico non c’è stata mai partita, non solo per lo strapotere di Dybala e compagni, ma anche oggettivamente per una fase difensiva ai limiti dell’imbarazzante degli inglesi, che non l’hanno mai presa durante il match.

De Rossi ha parlato di un risultato troppo pesante alla fine del match. Però questo risultato che il tecnico ritiene esagerato ha fatto gioire un tifoso giallorosso che aveva deciso prima del match di piazzare una scommessa clamorosa, una di quelle che solo una volta nella vita succedono. Sì, aveva deciso di giocarsi il risultato esatto, preso, e un marcatore.

Roma, ecco la scommessa clamorosa

La storia è raccontata dal Corriere dello Sport e riguarda Giacomo, un tifoso della Roma ieri in Curva Sud. Sì, intanto avete capito che ha giocato il 4-0 finale della formazione giallorossa, ma ha anche giocato il marcatore. E non Dybala, e nemmeno Lukaku, e nemmeno Mancini, ma Cristante, che al 68′ dopo un’azione clamorosa della formazione di De Rossi ha impattato di testa dentro l’area chiudendo in maniera definitiva il match.

Da quel momento in poi fino al triplice fischio finale solo preghiere che nulla cambiasse. E non è stato sicuramente facile arrivare alla fine della partita senza sudare nonostante le temperature non fossero alte. Ma quando è finita festa doppia, perché la quota era di 150volte la posta e la puntata è stata di dieci euro. Quindi la serata si è chiusa con una bella vincita di 1.500euro. Incredibile.