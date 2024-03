Roma, ora è ufficiale: i tifosi non aspettavano altro

Roma, adesso è ufficiale. E dopo il sold out di ieri i tifosi non aspettavano altro. Ecco la nota della società giallorossa Ufficiale. E sicuramente c’è poco tempo se volete essere presenti. Ma per Roma-Sassuolo anche il settore distinti Nord-Ovest, quello che di solito è riservato alle squadre ospiti, è a disposizione della Roma. Sarà una domenica particolare, visto che la partita è in programma il 17 marzo, quindi tra poco più di una settimana, particolare perché arriva dopo un doppio impegno importante contro Fiorentina e la gara di ritorno contro il Brighton.

A quel match probabilmente ci arriverà una Roma spossata da molte energie fisiche e mentali. E non vogliamo dire ai quarti di finale di Europa League perché ci sono ancora 90 minuti da giocare. Ma giovedì prossimo in Inghilterra sarà in discesa soprattutto per quello che la squadra ha fatto vedere nella serata di ieri. Diciamo che servirà il supporto di tutto l’Olimpico per questa squadra che sta dimostrando senza dubbio di avere dei mezzi importanti per il proseguo della stagione. Mezzi che possono portare, anche, ad una qualificazione alla prossima Champions League, perché questo è l’obiettivo. E anche se potrebbe bastare il quinto posto, meglio andare sul sicuro e puntare al quarto.

Roma-Sassuolo, aperti anche i distinti nord

“Per Roma-Sassuolo è ora disponibile anche il Distinti Nord-Ovest, settore normalmente riservato alla tifoseria avversaria. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 12:00 di venerdì 8 marzo . La gara è valida per la giornata numero 29 di Serie A ed è in programma il 17 marzo alle 18. Ogni tifoso potrà comprare un massimo di 4 biglietti a transazione (28€ la tariffa standard, 20€ riduzione under 16: i prezzi comunicati potrebbero subire variazioni)”.

Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso apparso sul sito qualche minuto fa. Una situazione importante e un momento da sfruttare. Quindi forza, riempiamo di nuovo l’Olimpico.