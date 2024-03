Totti-Mourinho, l’incontro è “fenomenale”: non si parla d’altro

Incontro speciale per Mourinho, in attesa ancora di una sistemazione in panchina dopo l’esonero della Roma di metà gennaio

José Mourinho e la Roma, un binomio che sembra rincorrersi anche a mesi di distanza dall’addio. D’altronde sono passati quasi due mesi dall’ultima partita del lusitano sulla panchina giallorossa, prima dell’esonero e l’arrivo di De Rossi.

Era il 14 gennaio quando Mourinho ha messo per l’ultima volta piede in campo da allenatore della Roma. Stiamo parlando della sconfitta di San Siro contro il Milan per 3-1 con i gol di Adli, Giroud e Theo Hernandez, rendendo vano il tentativo di rimonta di Paredes.

Uno sliding doors che ha portato De Rossi sulla panchina della Roma, capace di vincere sei partite su sette in campionato ovvero Verona, Salernitana, Cagliari, Frosinone, Torino e Monza, senza dimenticare i sedicesimi di finali vinti col Feyenoord e il 4-0 inflitto al Brighton agli ottavi.

Totti e Mourinho: l’incontro non passa inosservato

Come detto all’inizio, Mourinho sembra non allontanarsi mai dalla Roma. In Arabia Saudita, in occasione della finale di Coppa d’Egitto, lo Special One ha incontrato Francesco Totti. Più precisamente a Riyad, come si vede dalle foto su Instagram.

Insieme a loro c’era anche Ronaldo, l’ex attaccante brasiliano. Molto significativo l’abbraccio di Totti a Mourinho con la coppa in mano: un’immagine che racchiude l’ultimo uomo capace di portare uno Scudetto a Roma e l’ultimo allenatore in grado di vincere un trofeo europeo.