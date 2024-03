Alla Juve con la clausola: De Rossi non basta

In vista della sessione di calciomercato estiva, la Roma si prepara ad un triello di calciomercato tutto italiano per un giovane talento dalle rosee prospettive

Alla vigilia dell’importantissima sfida contro la Fiorentina, la Roma di Daniele De Rossi è in ansia per le condizioni di Leandro Paredes, uscito malconcio dalla sfida contro il Brighton. Letteralmente rinato sotto la guida del nuovo allenatore, il centrocampista argentino sosterrà il provino decisivo nelle ore che precedono il match.

La sfida contro i viola rappresenta un appuntamento importante per l’ex Juventus che nella partita di andata fu preso di mira da Ranieri. L’importanza dei prossimi impegni suggerisce tuttavia cautela.

Non solo Inter e Roma: la Juve paga la clausola

Rimanendo in tema di argentini e di centrocampisti, le ultime voci di calciomercato provenienti dalla Spagna coinvolgono direttamente anche la Roma. Seguito da tempi non sospetti anche dall’Inter, un talento del Boca Juniors può scatenare un triello di mercato in Serie A.

Nei mesi scorsi, vi abbiamo parlato di un monitoraggio giallorosso su Cristian Medina. Sempre molto attento sulle vicende del Boca, De Rossi ha avuto modo di seguire diversi giocatori degli Xeneizes. Secondo ‘masfichajes.com‘, tuttavia, anche la Juventus sarebbe sulle tracce del 21enne, che ha una clausola rescissoria di 15 milioni.