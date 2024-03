Domani Belotti giocherà con la maglia della Fiorentina contro la Roma, ma il suo futuro è ancora da scrivere

Ceduto in prestito senza diritto di riscatto alla Fiorentina durante il calciomercato di gennaio, Andrea Belotti domani sera sfiderà la Roma, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno del 2025. Autore sin qui di un gol in maglia Viola, il Gallo in estate sembra destinato a cambiare nuovamente aria, a men che il nuovo direttore sportivo non decida di puntare su di lui per la squadra del futuro.

Qualora dovesse far bene negli ultimi due mesi della stagione, non è escluso che la stessa Fiorentina possa prendere in considerazione una permanenza dell’ex Torino all’ombra del Campanile di Giotto, ma non in prestito. La prossima estate, infatti, a Belotti resterà un solo anno in giallorosso e una cessione a titolo definitivo sarebbe l’unico modo per non perderlo a zero nel 2025.

Calciomercato Roma, nuovo scambio con Belotti

Già considerata a gennaio con l’inserimento di Jonathan Ikone, l’ipotesi di cedere Belotti con uno scambio può tornare di attualità anche la prossima estate. In casa Viola, un profilo che piace molto ai giallorossi è quello di Michael Kayode.

A prescindere di chi sarà il nuovo direttore sportivo, ingaggio di un nuovo terzino destro rappresenta una priorità a Trigoria. La fiorentina dal canto suo considera incedibile il giovane esterno, A meno ché non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile. La valutazione di Kayode, del resto, è molto più elevata rispetto a quella di Belotti. Ragionamenti diversi potrebbero essere fatti per Dodò. Il terzino brasiliano sta recuperando da un serio infortunio al ginocchio e la Fiorentina potrebbe essere più incline a considerare offerte per lui.