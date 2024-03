Dalla Roma al suo futuro, Mou a gamba tesa: “L’occasione giusta”

In Arabia Saudita per guardare da vicino il Gran Premio di Formula Uno, José Mourinho ha toccato diversi argomenti nella sua ultima intervista. Roma “tirata” in causa.

Come sempre, mai banale. Dopo l’ufficialità dell’esonero della Roma si era trincerato in un prolungato silenzio, lasciando parlare le tante indiscrezioni che nel frattempo erano state alimentate sul suo futuro. Da un paio di questi a questa parte, però, José Mourinho è ritornato sulla cresta dell’onda.

Dopo che la foto con Ronaldo e Totti ha letteralmente “incendiato” il web, lo Special One è uscito nuovamente allo scoperto. Lo ha fatto in una serie di interviste rilasciate poco prima dell’inizio del Gran Premio di Formula 1, di scena in Arabia. Intervistato prima ai microfoni di beIn Sport, Mourinho ha fatto capire di essere pronto a ritornare, ma di non avere alcuna intenzione di affrettare i tempi e prendere la decisione sbagliata. Di seguito le parole di Mou: “Non sono a riposo, voglio lavorare. Allo stesso tempo, però, non ho intenzione di fare la scelta sbagliata. Devo aspettare il momento giusto, aspettare ciò che mi motiva. Ma se potessi lavorare domani, lavorerei domani”.

Mourinho pronto ad un nuovo inizio: “Lo spero”

A chi gli ha chiesto se si senta pronto per iniziare subito una nuova esperienza in panchina, Mourinho ha confessato: “Lo spero, lo voglio“. Inevitabile poi un riferimento alla sua ultima parentesi sulla panchina della Roma.

Nonostante il terzo anno sia stato vissuto tra molte ombre e poche luci, nei primi due anni della gestione Mou la Roma è riuscita a conquistare due finali Europee, mettendo le mani anche sulla Conference League. Aspetto sottolineato dal tecnico portoghese, che ha puntualizzato: “L’esperienza alla Roma è stata fantastica perché abbiamo giocato due finali europee in due anni e questo è difficile per un club che non ce l’aveva mai fatta. Adesso devo aspettare l’occasione giusta”.