Doppia assenza UFFICIALE: niente Roma per due big

Doppia tegola ufficiale e assenze pesanti contro la Roma. I titolarissimi non potranno scendere in campo contro la squadra guidata da Daniele De Rossi in campionato.

Domani la Roma di Daniele De Rossi torna in campo in trasferta in Serie A. Per il posticipo della ventottesima giornata di campionato la squadra giallorossa sarà ospite della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze e rotazioni dopo il turno infrasettimanale in Europa. In attesa del posticipo di domani sera, ennesimo crocevia in campionato nella corsa al piazzamento in Champions League, arriva una doppia tegola ufficiale prima della sfida alla Roma.

Sia Daniele De Rossi che Vincenzo Italiano devono sciogliere diversi dubbi in vista di Fiorentina-Roma, posticipo domenicale della ventottesima giornata di Serie A. In casa toscana mancherà per squalifica l’attaccante Beltran, oltre all’ivoriano Kouame che ancora non è tornato a lavorare in gruppo. A centrocampo resta in dubbio l’utilizzo di Arthur, che lamenta un fastidio alla caviglia. In casa giallorossa, oltre a Tammy Abraham, sarà assente Rasmus Kristensen, infortunato ed anche squalificato per il posticipo del Franchi. Ed in questi minuti arriva una doppia squalifica prima della sfida alla Roma in campionato.

Niente Roma per Thorstvedt e Doig, squalifiche UFFICIALI in casa Sassuolo

Dopo la trasferta di Firenze, la Roma di De Rossi volerà in Inghilterra per affrontare il Brighton. Successivamente in campionato i giallorossi ospiteranno il Sassuolo di Ballardini, completamente invischiato nella lotta salvezza in Serie A. Il tecnico della squada emiliana in vista della trasferta nella Capitale dovrà fare a meno di due titolarissimi per squalifica.

Niente Roma-Sassuolo per due intoccabili titolari tra le fila neoverde. Il Sassuolo è in questi minuti in campo per l’anticipo del Mapei contro il Frosinone, sconto diretto per la lotta salvezza. Nel primo tempo gli emiliani hanno visto due cartellini gialli, sventolati in faccia ad altrettanti titolari. Parliamo del centrocampista Kristian Thorstvedt e del difensore Josh Doig. Entrambi i calciatori sono stati ammoniti nel primo tempo, e salteranno per squalifica il prossimo turno di campionato allo stadio Olimpico.