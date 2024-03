Fiorentina-Roma, slitta il recupero: non si è allenato

Vigilia di Fiorentina-Roma e fari puntati sull’infermeria di entrambe le squadre. Slitta il recupero per il posticipo del Franchi, il calciatore non si è ancora allenato in gruppo.

Dopo le fatiche europee infrasettimanali la Roma di Daniele De Rossi torna in campo in trasferta in campionato. Domani sera la squadra giallorossa farà visita alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche la squadra toscana è scesa in campo giovedì sera, vincendo allo scadere per 3-4 contro il Maccabi Haifa. I giallorossi cercheranno di cavalcare l’ondata d’entusiasmo generata dal 4-0 rifilato al Brighton, in una gara che è un crocevia per la corsa alla qualificazione alle prossime competizioni europee. Entrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze causa infortunio, e slitta un possibile recupero per il posticipo di domani sera.

Dopo l’andata degli ottavi di finale, di Europa League per la Roma, di Conference per la Fiorentina, domani De Rossi sfida Vincenzo Italiano nel posticipo del Franchi. La classifica di Serie A vede la squadra giallorossa al quinto posto in solitaria, col Bologna a più 4 che dovrà vedersela con l’Inter. I toscani invece stazionano all’ottava piazza della classifica ed inseguono la Roma a cinque punti di distanza. Per la compagine viola la sfida di domani rappresenta quindi una chance importante per accorciare le distanze con i piani alti della classifica, mentre per i giallorossi c’è l’opportunità di lanciare un altro segnale alle avversarie in vista della volata finale della stagione. Non mancano problemi dall’infermeria, con la Roma che farà a meno di Rasmus Kristensen, oltre al lungodegente Tammy Abraham.

Fiorentina-Roma, slitta il recupero di Kouame: doppia assenza in attacco

Nella giornata di ieri poi non si è allenato Leandro Paredes, il cui impiego rimane in forte dubbio in vista del posticipo del Franchi. De Rossi potrebbe rilanciare Bove nel centrocampo titolare della Roma, mentre Italiano deve fare i conti con diverse assenze, tra infortuni e squalifiche.

Non sarà convocato per la Roma l’attaccante ivoriano Christian Kouame, come scrive Fiorentinanews.com. Il compagno di nazionale di Ndicka, entrambi Campioni D’Africa, ha ricevuto l’idoneità sportiva dopo esser stato colpito dalla malaria. Ma l’ivoriano non si è ancora allenato col resto dei compagni, fissando il suo rientro in gruppo dopo la sfida ai giallorossi.