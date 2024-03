Fiorentina Roma, De Rossi cambia tutto: riposa un big

Per la delicata sfida di Firenze, la Roma dovrà presentarsi al massimo delle condizione. Ecco le possibili mosse di De Rossi

Una Roma da 2.6 punti a partita in campionato e capace in Europa League prima di estromettere il Feyenoord e poi di presentarsi a Brighton con quattro gol di scarto di vantaggio. Insomma, si erano visti periodi peggiori a Trigoria.

La Roma con De Rossi ha trovato una marcia in più e questo è innegabile. La media punti, senza scomodare un Inter schiacciasassi, è da Scudetto. Oltre i due punti e mezzo a partita, a cui va aggiunto come detto un percorso europeo fin qui molto positivo.

I giallorossi hanno cambiato il loro modo di giocare e i risultati si stanno vedendo. Dal nono posto di metà gennaio, con conseguente esonero di Mourinho, al quinto posto a -4 dal Bologna: ora la Champions League è un obiettivo concreto.

Turn over a Firenze: chi gioca e chi no

Prima di pensare alla Coppa dalle grandi orecchie, considerando che potrebbe bastare anche il quinto posto in virtù dell’ottimo ranking UEFA delle italiane, bisogna passare per la delicata sfida di Firenze. E De Rossi lo sa bene.

Questa gara può nascondere insidie, basti pensare che nelle ultime due trasferta al Franchi la Roma ha sempre perso, senza dimenticare il dolorosissimo 7-1 del 2019 in Coppa Italia. Il presente però è adesso e la squadra di De Rossi ha una ghiotta occasione.

Approfittando del pareggio del Napoli col Torino e in attesa dei risultati di Juventus-Atalanta e di Bologna-Inter, la Roma in caso di vittoria potrebbe addirittura togliere punti alle dirette concorrenti, impegnate con la prima e la seconda della classe.

Per questa sfida, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, De Rossi sembra intenzionato a cambiare alcune pedine. Bove, lodato da De Rossi, dovrebbe ritrovare il campo dal primo minuto così come Smalling, in panchina contro il Brighton. Solita staffetta Angeliño-Spinazzola con lo spagnolo titolare a Firenze dopo le fatiche di Coppa dell’esterno italiano. Spunta inoltre un triplo ballottaggio tra Zalewski, Azmoun e Baldanzi con Lukaku possibile panchinaro.

È una Roma dai mille volti con l’ormai risaputo dato dei 21 “titolari” con i soli Abraham infortunato e il terzo portiere Boer a non rientrare ancora nelle gerarchie. Per il resto tutti possono ambire ad un minutaggio importante, come assicurato da De Rossi sia a parole che con i fatti.