Fiorentina-Roma, il recupero è UFFICIALE

Il mister della viola Vincenzo Italiano ritrova uno dei suoi calciatori migliori in vista della delicata sfida di domani contro la Roma

La Roma di Daniele De Rossi vola in campionato e in Europa, ma soprattutto diverte e convince i tifosi con prestazioni sempre più importanti e valanghe di gol. Sono tantissimi i calciatori che dopo l’addio di Mourinho si stanno rimettendo in luce, sintomo di un ambiente che sta ritrovando sempre più convinzione nei propri mezzi.

I principali protagonisti sono senza alcun dubbio il capitano, Lorenzo Pellegrini e la Joya, Paulo Dybala, veri e propri trascinatori a suon di gol e giocate spettacolari. L’ultima “vittima” dei giallorossi è il Brighton di De Zerbi, una delle migliori sorprese della scorsa e dell’attuale stagione, annientato con un sonoro 4-0 che fa sentire ai supporter giallorossi il profumo della qualificazione ai quarti.

L’importante adesso però è rimanere concentrati anche in vista delle sfide di campionato, in particolare la prossima contro la Fiorentina, che potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni Champions della Roma. In vista di questa partita il mister degli avversari Vincenzo Italiano recupera una pedina fondamentale.

Fiorentina-Roma, Italiano recupera un titolarissimo

La Roma sembrava essersi lasciata alle spalle il problema infortuni, grazie ai tanti calciatori rientrati in rosa nel corso dell’ultimo mese, anche grazie alla buona forma fisica dimostrata negli ultimi incontri. Oggi però sono tornati i primi grattacapi per De Rossi, che si vedrà costretto a rinunciare di nuovo a Chris Smalling e Renato Sanches per la trasferta di Firenze.

Renato Sanches non è ormai più una novità, e difficilmente vista la sua condizione si può fare affidamento su di lui, ma diverso è il discorso riguardante Smalling, del quale si pensava potesse aver superato il calvario che lo affliggeva.

Dall’altro lato invece Vincenzo Italiano sarà costretto a fare i conti con le fatiche accumulate dalla trasferta europea in Israele, e dell’impegno che hanno dovuto metterci i suoi uomini per portare a casa la vittoria, ma se non altro il tecnico della viola potrà fare affidamento sul rientro tra i convocati di Gaetano Castrovilli, che sarà disponibile appunto per la partita di domani alle 20:45.