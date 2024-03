Il bomber dei record per la Roma: Milan scippato

La Roma entra clamorosamente all’interno di una fitta trama riguardante uno dei talenti più in vista del panorama calcistico europeo

La Roma prosegue nella sua esplosiva rinascita sotto la guida di Daniele De Rossi – capace di ricompattare il gruppo, introdurre una serie di novità di pregio, trascinando la piazza in sei vittorie su sette appuntamenti di campionato e travolgere il Brighton nell’andata degli ottavi di Europa League – ma, a prescindere dall’eccitazione scaturita dai risultati, l’assenza di un direttore sportivo è un fatto curioso, a cui è difficile non fare caso.

E’ vero… la Roma sta volando, ma è necessario pensare anche al mercato estivo, per proiettare i giallorossi in una stagione 24/25 in cui, a detta di DDR, la Roma deve puntare a piazzarsi tra le prime quattro nella massima lega italiana. In tal senso, appare di primaria importanza il tema giovani, su cui poter costruire un progetto duraturo. Uno dei giovani più promettenti dello stivale, difatti, sarebbe stato adocchiato dalla Roma.

La Roma entra nella trama Camarda

Secondo quanto riportato da FcInterNews1908.it, vi sarebbero aggiornamenti di rilievo nella controversa corsa all’acquisizione del cartellino di uno dei talenti più in vista degli ultimi mesi, attualmente detentore del record per esordio più precoce nella massima lega italiana. La stella rossonera Francesco Camarda sta deliziando il mondo del calcio giovanile, continuando a collezionare gol e magie nella Primavera de Milan.

Proprio domani, il talento classe 2008 (fa strano solo a scriverlo) compirà 16 anni, il che gli permetterà di poter firmare il suo primo contratto da professionista. Come squali in presenza di sangue, numerosi club europei, ammirati dalle innegabili abilità della giovane stella di Milanello, sono pronti a offrire per accaparrarsi questa promessa.

Scontato l’interesse delle big italiane come Inter e Juventus, intente a portare tra le proprie fila un bomber di razza dal potenziale indefinito, ma FcInterNews1908.it ha riportato come anche la Roma si sia mossa nel merito. Parrebbe infatti che i vertici giallorossi abbiano effettuato dei sondaggi concreti nei confronti del talento milanese.

Che gli oltre 40 milioni di euro necessari ad assicurarsi la permanenza di Lukaku, ovvero un classe ’93, possano andare a confluire nella scommessa Camarda? Troppo presto per dirlo, ma il sondaggio è avvenuto. C’è comunque da evidenziare come il pressing più asfissiante nei confroti della dirigenza rossonera è giunto dai club Premier League, realmente intenzionati ad importare immediatamente il bomber classe 2008.