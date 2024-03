Incubo dimissioni, panchina di Serie A bollente: doppio annuncio UFFICIALE

Il ribaltone in panchina sembra essere sempre più vicino. La sconfitta ha creato un improvviso effetto domino: ecco cosa sta succedendo.

Il campionato di Serie A è ormai entrato nel vivo e non sono poche le gare che si stanno disputando senza soluzione di continuità. I margini di errori si sono assottigliati sempre di più, le pressioni aumentano e le panchine degli allenatori che non stanno ottenendo i risultati che ci si auspicava cominciano a traballare concretamente.

Sotto questo punto di vista, fari puntati alla situazione in casa Salernitana. Anche quest’oggi i granata non sono riusciti a fare bottino pieno, anzi. La netta sconfitta patita contro il Cagliari sembra aver spento quasi definitivamente le velleità salvezza della compagine di Liverani. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Salernitana ha risposto proprio alle domande sul suo futuro, sventando l’ipotesi dimissioni. Di seguito le parole di Liverani: “Penserei alle dimissioni se la squadra non giocasse e non mi seguisse. Ma non credo sia una domanda pertinente per me. la società farà le sue valutazioni, non credo che sia questo il problema della Salernitana”.

A stretto giro di posta è arrivata anche la chiosa di Walter Sabatini. Il dg dei granata si è espresso in questi termini: “Dopo una gara come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo: chiedo scusa al club e al presidente, ma soprattutto chiedo scusa a tutti i tifosi, chiedendo loro di non scaricare la squadre e aspettare la fine. Poi vedremo di agire per il meglio”.