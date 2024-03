Tripla assenza UFFICIALE Roma, le convocate di Spugna

Tripla assenza ufficiale e una conferma in attacco, ecco le convocate UFFICIALI della Roma.

Il periodo di grande interesse e attenzione in casa Roma sta per ora toccando una molteplicità di aspetti, legati al calcio giocato e non solo. Da un lato, ovviamente, c’è la massima concentrazione nei confronti delle questioni di campo, con la squadra di De Rossi che, dopo poco più di due giorni dalla vittoria nel primo round contro il Brighton, è attesa dalle delicatissima trasferta di Firenze, dal sapore di Champions League e di lotta europea.

Affrontare gli uomini di Italiano non è mai cosa semplice e, dopo l’uno a uno dell’andata, Bove e compagni dovranno cercare di dare degno proseguimento ad un percorso in Serie A che ha garantito loro un’efficace risalita, ben lungi però dall’assicurare nobili piazzamenti alla Roma.

Roma-Milan, tripla assenza UFFICIALE per Spugna: out Tomaselli

Frattanto, parallelamente all’evoluzione di scenari che interessano soprattutto i piani alti di Trigoria, dove si continua con ogni probabilità a discutere e riflettere sulla posizione di De Rossi e la ricerca del nuovo direttore sportivo, anche il mondo femminile giallorosso suscita interessi non trascurabili.

In questo fine settimana, infatti, va segnalata la presenza di un incrocio a dir poco importante per la Roma delle ragazze di Spugna che, in un weekend di congedo dalla Serie A, dovranno affrontare nella gara di ritorno il Milan, in occasione delle semifinali di Coppa Italia.

Dopo la vittoria per 0-2 sul campo delle rossonere, Pilgrim e colleghe cercheranno di centrare l’obiettivo finale: l’appuntamento è in programma alle ore 15 di domani, domenica dieci marzo, a poche ore dal fischio di inizio di Fiorentina-Roma. Per la rosa di Spugna, in particolar modo, lascia ben sperare la convocazione di Viens, cui fa seguito però un corpo di assenze non trascurabile. Tra le convocate, infatti, manca Tomaselli per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, unitamente a Kramzar per una lesione muscolare e Gilonna, le cui condizioni saranno valutate giorno per giorno.