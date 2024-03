Campo impraticabile, UFFICIALE: partita rinviata

Terreno di gioco non praticabile e rinvio ufficiale della gara. Dopo aver posticipato il fischio di inizio è arrivata la decisione definitiva: la partita non verrà disputata.

Prima era slittato il fischio d’inizio della gara, in seconda battuta è arrivata la decisione ufficiale presa dalla squadra arbitrale, la partita è stata annullata. Tutta l’Italia è nella morsa del maltempo ed anche il calcio deve subire modifiche nel calendario in seguito all’impraticabilità del campo da gioco. La scelta di non disputare la gara è arrivata dopo i sopralluoghi svolti dalla squadra arbitrale sul terreno dello stadio.

La Roma di Daniele De Rossi sta per scendere in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il maltempo in queste ore sta risparmiando il capoluogo toscano, mentre varie zone d’Italia stanno facendo i conti con la sferzata di pioggia e vento che ha obbligato ad annullare una partita in programma nelle scorse ore. Il campo da gioco è stato giudicato in via ufficiale impraticabile per disputare il match, portando il direttore di gara prima a posticipare il fischio d’inizio alle ore 19:15, poi annullando la partita in programma in Serie C.

Campo impraticabile e rinvio UFFICIALE: non si gioca in Serie C

In Friuli Venezia Giulia è stata ufficialmente rinviata la sfida tra Triestina ed Alessandria. Prima era stato posticipato il calcio d’inizio alle ore 19.15 allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Poi i sopralluoghi finali hanno portato il direttore di gara ad annullare la gara in via ufficiale.

Gara che potrebbe essere disputata già domani, secondo quanto scrive il sito Friuligol.it, la decisione finale verrà comunicata nelle prossime ore. Ancora una volta il maltempo obbliga a riscrivere il calendario, coinvolgendo il terzo livello del campionato calcistico in Italia.