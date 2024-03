Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma, sorpresa in corsia: De Rossi senza un top

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo in trasferta in campionato. In vista del posticipo in casa della Fiorentina ecco le scelte ufficiali dei due tecnici dal primo minuto.

La ventottesima giornata di Serie A vede la Roma scendere in campo allo stadio Artemio Franchi nel posticipo domenicale. Daniele De Rossi, dopo l’exploit in Europa League contro il Brighton, vuole continuare ad allungare la striscia positiva contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra giallorossa può sfruttare la sconfitta di misura del Bologna contro l’Inter, con la squadra emiliana al momento a più quattro punti in classifica. La Viola invece vuole avvicinarsi proprio ai giallorossi, attualmente a più cinque lunghezze ed al quinto posto del campionato.

Entrambe le squadre sono reduci dal turno infrasettimanale in Europa e non mancano defezioni dall’infermeria. La Roma, oltre al lungodegente Tammy Abraham, deve rinunciare a Rasmus Kristensen per infortunio. Assenti anche Smalling e Renato Sanches a causa di acciacchi fisici. Mister De Rossi poi può gestire le forze dei suoi in vista della prossima gara in trasferta, giovedì in casa del Brighton di De Zerbi, facendo tirare il fiato dall’inizio a diverse pedine. Fari puntati sul centrocampo, dove resta da sciogliere l’impiego di Leandro Paredes. Possibile chance dal primo minuto per Edoardo Bove, mentre Angelino dovrebbe tornare titolare sulla corsia di sinistra al posto di Leonardo Spinazzola.

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: out Pellegrini, c’è Aouar

Daniele De Rossi alla fine concede riposo a capitan Pellegrini, al posto del numero 7 viene scelto dal primo Houssem Aouar. C’è Llorente in difesa, possibile l’impiego di Mancini sulla corsia di destra, mentre a sinistra è rilanciato Angelino. Tutto confermato in attacco, con Dybala e Lukaku c’è El Sharaawy dal primo minuto.

ROMA (4-3-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Lopez, Sottil; Belotti. All. Italiano.