Contatto Paredes-Belotti e rigore, Marelli non ha dubbi

Rigore per la Fiorentina dopo il fallo di Paredes su Belotti, l’esperto Luca Marelli non ha dubbi. L’annuncio a Dazn

Tanti gli episodi di un Fiorentina-Roma, destinato a far discutere non poco nel corso anche delle prossime ore, soprattutto alla luce della grande valenza che il risultato di questa sera potrebbe avere ai fini di una corsa europea e, in particolar modo, verso la Champions League per entrambe le squadre.

Da segnalare, in particolar modo, la visione dell’esperto Luca Marelli circa il presunto fallo di Paredes su Andrea Belotti, che ha portato l’arbitro Massa a fischiare il calcio di rigore potenzialmente valevole per il 3 a 1. Parato da Svilar, il penalty avrebbe rischiato di generare non poche perplessità e dubbi, alla luce anche di quanto affermato dall’esperto arbitrale Luca Marelli. A sua detta, Belotti avrebbe accentuato la caduta, propiziando un rigore generoso.