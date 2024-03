Dalla Roma alla Juventus: 15 milioni di euro

In estate Juve e Roma parleranno del futuro di Huijsen, ma non sarà l’unico tema di calciomercato che riguarderà bianconeri e giallorossi

In piena corsa Champions League e con mezzo piede nei quarti di finale di Europa League dopo il 4-0 contro il Brighton, la Roma questa sera ha la grande occasione di portarsi ad un solo punto di distanza dal Bologna in caso di vittoria contro la Fiorentina. L’undici di Thiago Motta è stato battuto dall’Inter sabato, ma resta ancora al quarto posto.

La sfida dell’Artemio Franchi mette in palio punti importanti per la squadra allenata da Daniele De Rossi e avrà un sapore particolare per Andrea Belotti, ceduto in prestito ai Viola a gennaio. Non presente nella lista UEFA, Dean Huijsen è tornato nella lista dei convocati per questa sera, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. La Roma è soddisfatta delle sue prestazioni, ma ad oggi la Juve non sembra orientata a considerare un nuovo prestito.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Juve

Il difensore diciottenne viene valutato 25-30 milioni di euro dalla Juve, che spera possa scatenarsi un’asta europea per il nazionale spagnolo nato in Olanda. Il reparto arretrato è una delle priorità della dirigenza bianconera che da tempi non sospetti ha messon nel mirino Mario Hermoso. In scadenza di contratto a giungo, il mancino iberico è stato accostato anche alla Roma, a caccia di occasioni a buon mercato.

Ad oggi, l’entourage del 28enne non ha ancora dato segnali di apertura al rinnovo al ribasso proposto dall’Atletico Madrid. Secondo ‘todofichajes.com’, la situazione di stallo potrebbe favorire soprattutto la Juve che avrebbe già proposto un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione. Un’offerta da 15 milioni complessivi che difficilmente la Roma potrà decidere di equiparare.