De Rossi ‘espelle’ Mancini, sostituzione immediata Roma

Sostituzione immediata De Rossi, è successo tutto in pochi minuti: Mancini ‘espulso’ dall’allenatore della Roma per evitare guai.

Inizio complicato per la Roma quello contro la Fiorentina, chiosante un fine settimana di Serie A che ha concesso sia alla squadra di De Rossi che a quella di Italiano l’opportunità di recuperare terreno dopo diversi e prevedibili passi falsi da parte delle numerose competitors per la zona Champions League.

Dopo il pareggio del Napoli venerdì sera, anche il Bologna ha perso punti, soccombendo di fronte all’Inter; nobile ma da sfruttare nella doppia ottica il pareggio dell’Atalanta, poi, sul campo della Juventus. Stanchezze europee e rispettivi valori delle due squadre sta rendendo però Fiorentina-Roma una gara non semplicissima, che in questa prima frazione di gara ha permesso di registrare non poche difficoltà soprattutto tra le fila capitoline.

Mancini ‘espulso’ da De Rossi, sostituzione immediata per evitare guai

Oltre allo svantaggio propiziato dal gol di Ranieri su calcio d’angolo, a generare qualche grattacapo era stata soprattutto l’ammonizione di Mancini, al quale l’arbitro Massa ha prontamente mostrato il cartellino giallo dopo il fallo su Sottil. Diverse le occasioni successive in cui il difensore della Roma ha palesato delle difficoltà, spendendo qualche fallo che aveva generato anche le richieste del pubblico del Franchi di espellerlo.

In occasione dell’ultima azione fallosa del 23 giallorosso, c’è stato anche l’amichevole confronto tra Italiano e De Rossi, terminato con un abbraccio tra i due, dopo che il mister viola avesse chiesto l’espulsione avversaria. Immediata la contromossa di DDR che al trentaduesimo minuto ha deciso di sostituire Mancini, facendo entrare al suo posto Dean Huijsen.