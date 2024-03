Esonero prima della Roma: il comunicato UFFICIALE è una sentenza

Il comunicato ufficiale ha spalancato le porte ad una decisione che sembra ormai inderogabile. Potrebbe saltare un’altra panchina di Serie A.

Apertasi con il tonfo casalingo del Lecce nello scontro salvezza con il Verona, la domenica di Serie A si chiuderà con l’attesissima sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Roma. Gli intrecci “giallorossi”, però, potrebbero non essere soltanto una mera questione cromatica o cronologica.

Condannando fermamente il gesto del proprio allenatore, il Lecce è sempre più vicino ad esonerare D’Aversa. Oltre agli scarsi risultati dell’ultimo periodo, ai giallorossi non è affatto piaciuto l’atteggiamento del suo allenatore, che dopo il triplice fischio ha rifilato una testata all’attaccante del Verona Henry. Gesto che, contestualizzato nel periodo no dei salentini, potrebbe costare il posto all’ex tecnico del Parma. In caso di esonero, l’opzione più calda per il Lecce porta dritti a Semplici. Ad ogni modo, ecco il comunicato con il quale il club pugliese ha preso le distanze dal gesto di D’Aversa, la cui posizione è dunque sempre più in bilico:

“L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”.