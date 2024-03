Giallo Dybala, ecco cosa è successo dopo la sostituzione

Giallo Dybala, sostituzione e quel gesto a De Rossi: ecco cosa è successo in questi minuti di Fiorentina-Roma.

Gara delicata quanto importante quella in scena al Franchi di Firenze tra la squadra di Italiano e quella di De Rossi, ambedue coinvolte in una corsa europea e, in particolar modo, Champions League per la quale non poca ingerenza potrebbe essere assunta proprio dal risultato di questa sera.

Se si considera la caduta del Bologna contro l’Inter e il pareggio sul campo della Juventus da parte dell’Atalanta, si comprende bene come i punti in palio questa sera hanno un valore a dir poco nobile. Fondamentale, però, anche la gestione di risorse ed energie nel corso di una parentesi stagionale delicata e che ha ancora tanto da dire e offrire da diversi punti di vista, in campo nazionale ed europeo.

Giallo Dybala, il gesto che rassicura De Rossi e i tifosi della Roma

A tal proposito, dunque, non possono passare inosservati gli eventi che hanno contraddistinto lo spezzone centrale di Fiorentina-Roma, qualche minuto dopo il gol del nuovo vantaggio viola, targato Mandragora. Al settantatreesimo minuto, infatti, aveva generato qualche perplessità la situazione Dybala, uscito dal campo per lasciare spazio a Tommaso Baldanzi.

In un primo momento, il motivo del cambio, più che tecnico-tattico, pareva poter essere legato alle condizioni muscolari del 21 giallorosso: le immagini all’uscita dal campo hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, grazie al cenno dell’argentino a De Rossi, al quale avrebbe lasciato intendere di non avere particolari problemi. Seguiranno aggiornamenti.