Il tecnico perde la testa: rissa furibonda, testata all’avversario

Follia in campo dopo il triplice fischio dell’arbitro: maxi rissa tra i calciatori, coinvolto anche l’allenatore di casa

Follia in campo, solo così si può definire quanto successo oggi alla fine del match, quando ile due panchine sono venute a contatto, sfiorando una vera e propria rissa che ha visto coinvolti diversi membri della squadra e dello staff.

Purtroppo non è la prima volta che accade, scene del genere in partite così tese purtroppo capitano spesso, dovute non solo dalla posta in palio, ma dall’agonismo messo in campo. Tuttavia a volte capita che questi comportamenti trascendano in una vera e propria condotta violenta, che diventa un pessimo spettacolo per il pubblico allo stadio e a casa.

Capita anche che alcuni di questi episodi restino indelebili nella mente dei tifosi, come successe con Baldini, che ai tempi rifilò un calcio alle spalle del suo collega Di Carlo, diventando una scena iconica ancora oggi sui social. Il fatto in questione però vede coinvolto l’allenatore, che ha addirittura colpito con una testata il suo avversario.

Rissa e testata all’avversario: rischia la maxi squalifica

Siamo quasi alla fine della stagione, e oggi come non mai i punti persi cominciano a farsi sentire, e ogni sconfitta rischia di allontanare definitivamente le squadre dai loro obbiettivi. Lo sa bene il Lecce, che dopo un avvio scoppiettante in Serie A si ritrova oggi con un solo punto di vantaggio sulla retrocessione dopo la disfatta casalinga contro il Verona.

La partita è stata caratterizzata però da un bruttissimo episodio capitato al triplice fischio dell’arbitro, con calciatori e assistenti che si sono resi protagonisti di una vera e propri rissa nel rettangolo di gioco, che ha visto come suo principale artefice il mister dei padroni di casa.

Come si vede dai video che sono già circolati sui social D’Aversa ha perso la testa, colpendo Henry con una testata. Il calciatore si è accasciato a terra, scatenando la reazione dei compagni, mentre il direttore di gara ha punito entrambi i protagonisti con un cartellino rosso.

Non è chiaro ancora quante potranno essere le giornate di squalifica, dipenderà da cosa il direttore di gara scriverà sul referto, ma questo rimane certamente una bruttissima pubblicità per questo sport.