Pellegrini chiama Totti: la battuta in TV fa sognare i tifosi

Francesco Totti potrebbe essere sempre più vicino ad un ritorno nella dirigenza in giallorosso: la chiamata di Pellegrini

Il nome di Francesco Totti sembra non esser mai passato veramente di moda dalle parti di Trigoria. Dopo una separazione in lacrime durante la sua ultima partita davanti ai propri tifosi, per poi vestire i panni di dirigente sotto la gestione Pallotta, ci fu una brusca separazione tra l’ex capitano giallorosso e la società.

L’ex numero 10 lamentava il fatto di ricoprire solo un ruolo di facciata, fattore che ha poi portato al definitivo addio. Nonostante questo un suo ritorno in società resta uno degli argomenti principali riguardo il suo futuro, anche se fino ad oggi non sembra esserci stato nessun contatto ufficiale tra le parti.

Nella serata di oggi alcuni calciatori della Roma sono stati ospiti del programma C’è posta per te di Maria De Filippi, durante il quale uno dei protagonisti, capitan Lorenzo Pellegrini si è reso protagonista di una dichiarazione che fa ben sperare riguardo un ritorno di Francesco Totti nel club.

Totti più vicino al ritorno alla Roma? La chiamata di capitan Pellegrini

In serata sono stati ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te alcuni calciatori del roster giallorosso, ovvero Cristante, Mancini ed il capitano Lorenzo Pellegrini. Iniziativa lodevole da parte della società, che ha reso omaggio così alla famiglia di un grande tifoso giallorosso, che aveva deciso di chiamare il suo terzo figlio Francescototti, proprio in onore dell’ex capitano romanista.

Presenti in studio i due figli, Gabriele, Ilenia e Francesco (anche lui in onore del suo idolo). Nel corso del programma l’attuale capitano, Lorenzo Pellegrini, si è lasciato andare ad una battuta riguardo un possibile ritorno di Totti: “Vi aspettiamo allo stadio e a Trigoria. Con Francescototti. Che a noi ci manca. Intanto, portate lui”.

Poche parole, ma queste bastano a far sognare i tifosi giallorossi, che ancora sperano in un possibile ritorno al fianco di De Rossi per costruire la Roma che verrà. Sebbene resti solo un siparietto televisivo il numero 7 sa che la sua resta una dichiarazione fatta di fronte ad un grande pubblico, destinata a sembrare quasi un invito al suo ex capitano.