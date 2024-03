Era l’ex tanto atteso al Franchi: Andrea Belotti sfida la Roma da avversario e si avvicina alla cessione definitiva

Andrea Belotti e la Roma, un amore mai sbocciato a differenza di quanto sembra essere successo a Firenze. Per la prima volta da avversario da ex, la prestazione del Gallo è stato forse uno dei motivi per cui l’addio si avvicina sempre di più.

Il suo arrivo nella Capitale sembrava aver consegnato alla Roma un bomber di scorta dal rendimento sicuro e costante visti i 100 gol in Serie A con la maglia del Torino in 210 partite. Con i giallorossi ne ha giocate 45, ma di reti soltanto 3.

Un misero bottino che diventa ancora più negativo se si considera che nella sua prima stagione alla Roma non era mai riuscito a trovare il gol in campionato mentre nella seconda due di quei tre centri sono arrivati nella stessa gara, la prima di campionato.

I tifosi scatenati contro Belotti

Insomma, prestazioni poco esaltanti e numeri bassissimi. L’esatto opposto di quello che si vede a Firenze. Al Franchi, Belotti ha già segnato un gol alla sua prima da titolare e nonostante non ne siano arrivati altri, le sue prestazioni sono encomiabili.

A partire da quella da ex contro la Roma dove molti giornali hanno avuto ottime parole per lui. Il Corriere dello Sport lo incorona migliore in campo con un 7 in pagella, così come per la Gazzetta, Tuttosport e La Nazione. La valutazione raggiunge addirittura l’8 se guardiamo Sofascore che prende in esame molti dati statici per assegnare i voti.

Le motivazioni circa una pagella così alta sono da attribuire al tanto impegno, il gioco di squadra, la sponda per il momentaneo 2-1 di Mandragora e il rigore del possibile ko conquistato. E a far discutere tra i tifosi romanisti c’è proprio quel rigore: i giallorossi sostengono che si sia lasciato cadere troppo facilmente, impressione confermata anche dai giornali.

Sui social fioccano sentenze contro Belotti come per esempio “Non devi più mettere piede a Roma” oppure “Abbiamo tutti sostenuto Belotti dopo un anno con 0 gol all’attivo in A e dopo un gol mangiato gigantesco contro il Siviglia in finale di EL. Sempre. Non c’è una volta che gli abbiamo dato addosso. Lui ci ripaga con una simulazione VERGOGNOSA ieri.”

Alcuni tifosi guardano già al futuro: “Che delusione, Belotti. Mi è dispiaciuto tantissimo cederlo alla Fiorentina, perché si è sempre speso tantissimo, sacrificandosi non poco. Dopo stasera, sta bene dove sta“.

