Brighton-Roma, dove vederla in chiaro in Tv e streaming gratis

Brighton-Roma si avvicina, giovedì sera in Inghilterra si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco come seguire la sfida europea in chiaro in Tv e in streaming gratis.

La Roma dopo aver strappato il pareggio in extremis in casa della Fiorentina si prepara ad una nuova sfida in trasferta. Giovedì sera la squadra guidata da Daniele De Rossi farà visita al Brighton di Roberto De Zerbi. Si riparte dal 4-0 dello stadio Olimpico, che pone una seria ipoteca sulla qualificazione romanista ai quarti di finale di Europa League. Ecco come i tifosi potranno seguire in diretta la sfida di ritorno in casa dei Seagulls, sia in chiaro in Tv che gratis via streaming.

Archiviato il pareggio esterno contro la Fiorentina, arrivato all’ultimo respiro grazie alla rete di Diego Llorente allo scadere, la Roma prepara una nuova sfida lontano dallo stadio Olimpico. Giovedì sera la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo in Inghilterra, contro il Brighton di De Zerbi. La squadra britannica è tornata alla vittoria in Premier League, superando di misura il Nottingham, e punta all’impresa contro la Roma in Europa League. Si riparte dal 4-0 dello stadio Olimpico, siglato dalle reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante.

Brighton-Roma, esultano i tifosi: diretta televisiva in chiaro su TV8

Il poker rifilato ai Seagulls consente alla Roma di preparare con meno pressioni la sfida di ritorno, ma il Brighton farà di tutto per tentare la clamorosa rimonta. Giovedì sera ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ed arriva una buona notizia per i tifosi giallorossi che vorranno seguire la gara in diretta.

La sfida tra Brighton e Roma verrà infatti trasmessa in chiaro su TV8, appuntamento a giovedì sera per tifosi ed appassionati, col fischio d’inizio alle ore 21. Sarà inoltre possibile seguire la gara europea della squadra giallorossa anche in streaming gratuito, collegandosi al sito dell’emittente televisiva. Ottima notizia per i tifosi che non seguiranno la squadra in Inghilterra, dove si attendono circa 1500 tifosi della Roma allo stadio.