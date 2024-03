Calciomercato Roma, svolta definitiva: accettano il prestito

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. L’effetto domino tira in causa anche la Roma. I dettagli.

Ringalluzzita dalla rete nel finale di gara di Diego Llorente, la Roma di Daniele De Rossi prepara la prossima sfida contro il Brighton con rinomate certezze. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche diversi rumours di mercato.

Nonostante il rebus legato alla nomina del nuovo DS non sia stato ancora risolto, infatti, non sono poche le indiscrezioni che vedono la Roma direttamente o indirettamente protagonista. L’ultima, in ordine di tempo, trapela dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da Football Insider, il Leeds sarebbe entrato nell’ordine di idee di accettare di intavolare una nuova trattativa per il prestito di Rasmus Kristensen.

Nel caso in cui i giallorossi, come sembra, dovessero decidere di non acquistare a titolo definitivo l’esterno danese, il classe ’97 farebbe immediatamente ritorno in Inghilterra. Ecco perché il Leeds avrebbe cominciato a cautelarsi valutando eventualmente una nuova soluzione in uscita per il terzino di sua proprietà. Ricordiamo che Kristensen è legato al Leeds da un contratto in scadenza nel 2027. Tutto lascia presagire, però, che il futuro dell’esterno danese sia lontano dalla Premier League. Ad ogni modo, vista anche la particolare situazione, al momento il dossier legato al suo futuro non rappresenta una priorità per la Roma. Staremo a vedere cosa succederà.