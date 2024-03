Dal Milan alla Roma, firma saltata: corsa ‘contro’ il tempo in Premier

Calciomercato Roma, le big europee sul bomber: il contratto ancora non è stato firmato e si sono accesi i riflettori. La situazione

Si parla molto di questo giocatore. Si parla molto perché è uno dei prospetti più importanti in Italia e non solo. Un giocatore giovanissimo, che ancora non ha firmato il suo primo contratto da professionista e che lo dovrebbe fare nello spazio di poco tempo. Ma non si sa ancora con quale club.

Il profilo è quello di Camarda, e tutti nel corso di questa stagione ne abbiamo sentito parlare. Attaccante del Milan che ha debuttato in Prima Squadra, ha compiuto 16 anni e da adesso in poi si potrebbe legare al club rossonero per molto tempo. Il problema è appunto questo: secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni le parti non sono poi così vicine a risolvere la questione e il giocatore nei giorni scorsi è stato anche accostato alla Roma. I giallorossi, come sappiamo, sono molti attenti ai profili di questo tipo che poi devono essere lanciati tra i grandi. E sicuramente il club capitolino un pensierino ce lo ha fatto.

Calciomercato Roma, la situazione Camarda

Di certo la concorrenza è foltissima: si è parlato di Inter e di Juventus e pure, secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport anche diversi club stranieri hanno iniziato a fare dei seri sondaggi sulla questione. Le richieste – si legge – sono reali e riguarderebbero il Borussia Dortmund in Bundesliga e il Manchester United e il Manchester City in Premier League.

La situazione di Camarda è delicata soprattutto per un motivo: il Milan e il giocatore avevano trovato, si legge, un accordo di massima che deve essere definito con la nuova struttura societaria. C’è un problema, comunque, con le squadre inglesi: le norme post Brexit vietano un passaggio diretto in Inghilterra prima dei 18 anni. E quindi per loro riuscire a strappare il sì del giocatore diventa un poco complicato.