Furia De Laurentiis: intervista interrotta e lite in diretta

Brusca interruzione in diretta, il Presidente del Napoli non ci sta: entra a ‘gamba tesa’ su Politano. Il giocatore del Napoli non ha potuto continuare l’intervista.

La delicatezza dell’attuale momento di stagione è certamente noto, alla luce della sempre maggiore vicinanza alla conclusione di un campionato che ha saputo fin qui regalare non poche emozioni e sorprese, anche in casa Roma. Qui, come noto, le attenzioni principali sono state rivolte soprattutto ad un cambio in panchina a metà gennaio, scarsamente pronosticabile dopo la visceralità dell’amore e del legame nato tra la piazza giallorossa e José Mourinho.

Il sollevamento dall’incarico dello Special One è stato però solamente uno dei momenti salienti di una stagione che ha ancora tantissimo da dire e offrire, dopo aver fornito scenari sorprendenti e, appunto, inattesi. Ne sanno qualcosa gli stessi tifosi del Napoli che, alla vigilia della delicata e importantissima partita contro il Barcellona, hanno assistito ad una scena ‘incredibile’ in diretta, che ha coinvolto il Presidente Aurelio De Laurentiis e il giocatore, ex Roma e Inter, Matteo Politano.

De Laurentiis, brusca interruzione in diretta a Politano: scene inattese a Sky Sport

Il numero uno azzurro non è certamente nuovo ad atteggiamenti e comportamenti in grado di far discutere e parlare di sé, come ci ricordano anche alcune delle recenti conferenze stampa da lui tenute prima e dopo Natale per fare chiarezza sulle scelte compiute dopo lo scudetto, rispetto alle quali ha palesato volontà totale di assumersi le responsabilità, cercando altresì di ovviare anche agli errori compiuti.

Se ci riuscirà non è certamente presto detto, anche perché Politano e colleghi, Barcellona a parte, non possono che restare aggrappati alla speranza di un piazzamento in Champions League tramite quarto o quinto posto. La tensione, anche in termini mediatici, continua però a non mancare, come ci restituisce il singolare scenario verificatosi in questi minuti a Sky Sport, in diretta.

Qui, durante l’intervista concessa da Politano, si è assistito all’intervento di ADL, che ha interrotto il suo tesserato, asserendo in diretta: “Con chi parli? Non può parlare, abbi pazienza”. Canale21 ha poi aggiunto altri dettagli a riguardo, parlando di veri e propri attimi di tensione con un cameraman, parlando di una presunta spinta di De Laurentiis a quest’ultimo.