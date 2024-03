Gol e giallo Mandragora, ‘spunta’ il fallo di Belotti : “Ci sta il dubbio”

Dubbio e possibile irregolarità sul gol del vantaggio della Fiorentina, targato Mandragora. Il dialogo tra Marelli e Stramaccioni aiuta a fare chiarezza.

Ha generato qualche attenzione il confronto in diretta Dazn tra Luca Marelli e Andrea Stramaccioni, con quest’ultimo che ha chiesto lumi circa una presunta irregolarità di Andrea Belotti sul gol del secondo vantaggio della Fiorentina, arrivato anche a causa di una disattenzione abbastanza evidente della difesa giallorossa e di Houssem Aoaur.

Il non abilissimo controllo palla in una situazione in cui si sarebbe dovuto cercare di allontanare il pallone con grande veemenza ha favorito la marcatura del centrocampista ex Udinese, che ha bissato un vantaggio neutralizzato qualche minuto prima proprio dallo stesso centrocampista algerino, schierato da De Rossi nuovamente titolare.

Oltre ai dubbi che erano stati già sollevati circa il presunto contatto Paredes-Belotti che ha portato poi al calcio di rigore per la Fiorentina, Stramaccioni si è soffermato proprio su quanto accaduto in area in occasione del 2a1.

Contatto Llorente-Belotti sul gol di Mandragora: parola a Stramaccioni e Marelli

A far discutere e a generare qualche perplessità, in particolar modo, era stato il contatto tra Llorente e Belotti prima dello sviluppo che ha poi portato all’infelice gestione di Aouar e alla consequenziale marcatura di Mandragora, che pareva aver indirizzato nuovamente la partita in una direzione favorevole alla Fiorentina, come accaduto nel primo tempo.

Questo, dunque, il contenuto delle battute tra Luca Marelli e Andrea Stramaccioni, che possono aiutare a fare chiarezza sul contatto Belotti-Llorente: “Leggera trattenuta di Belotti: stava prendendo posizione dalla parte opposta. L’aspetto particolare è che Llorente si stava allontanando e dunque Belotti avrebbe fatto la stessa giocata, mentre in questo modo l’ha tenuto più vicino a sé. Il Var non può intervenire perché è una valutazione di campo, mentre sono in disaccordo sull’assegnazione del rigore”.

A queste parole di Marelli hanno fatto seguito quelle di Stramaccioni: “Sembra che sia l’attaccante a tirare, con Llorente che cade e viene sbilanciato. Luca Marelli ha ragione a dire che si tratti di un episodio da campo ma siamo sempre al discorso dell’entità: Luca ha ragione con il suo punto di vista da arbitro ma mi aveva lasciato qualche perplessità e dubbio“. La chiosa, finale, di Marelli: “Ma ci sta il dubbio“.