Il Milan lo strappa a Roma e Juventus: c’è lo zampino di Conte

Calciomercato Roma, anche il Milan pensa al colpo a parametro zero e i rossoneri sono pronti a strapparlo ai giallorossi e alla Juventus

Il colpo a parametro zero fa gola a molti. In Italia soprattutto ma anche in Premier League, come al solito. Il “problema” è che il giocatore è stato anche accostato alla Roma nel corso delle scorse settimane, ma più passa il tempo e più diventa difficile cercare di prenderlo. Anche perché, oltre alla Juventus, che già da un poco di tempo è sulle tracce del giocatore, ci sarebbe anche un altro club italiano pronto a strapparlo alla concorrenza.

Parliamo del Milan che, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, con il possibile arrivo di Conte al posto di Pioli il prossimo anno, potrebbe pensare decisamente a degli uomini che possono andare a giocare in una difesa a tre, da sempre prediletta dall’ex allenatore del Tottenham che dopo l’esperienza a Londra è fermo. E un uomo che si potrebbe liberare alla fine dell’anno a parametro zero e che conosce tutti i movimenti della difesa a tre c’è in Europa. Sì, parliamo di Hermoso.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Hermoso

Il difensore che ancora non ha rinnovato con l’Atletico – ma non è detta l’ultima parola – sarebbe quindi entrato anche nel mirino dei rossoneri per il prossimo anno. Anche il Milan ha bisogno di investimenti dietro e quindi un giocatore con l’esperienza di Hermoso farebbe comodo. Senza dimenticare, infine, che anche il West Ham assapora il colpo a zero ed è normale ed evidente quindi che la concorrenza è davvero importante.

Una situazione insomma da seguire. Una situazione che dovrebbe comunque risolversi presto. Anche perché tra poco le squadre inizieranno a pensare alla prossima stagione e sarebbe importante riuscire a chiudere qualche colpo in anticipo. E la situazione di Hermoso è una di quelle che potrebbero cambiare da un momento all’altro. Con la Roma che ovviamente rimane alla finestra.