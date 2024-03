Infortunio UFFICIALE: a rischio la sfida Champions con la Roma

Infortunio ufficiale: dalle tre alle quattro settimane di stop per l’attaccante che fino al momento è decisivo. A rischio anche la partita contro la Roma

La corsa alla prossima Champions League è apertissima. E tutte vogliono il quarto posto per essere certi l’anno prossimo di giocare la massima competizione europea nonostante, visto il ranking, potrebbe anche bastare il quinto. Ma la stagione è ancora lunga e la Roma, adesso, si trova solamente a tre lunghezze dal Bologna di Thiago Motta che sta disputando un campionato straordinario.

La serie di successi di fila degli emiliani comunque si è interrotta lo scorso sabato con la sconfitta interna contro l’Inter. Non solo la debacle interna – che ci può stare contro quella che è la formazione più forte del campionato – ma il match contro Simone Inzaghi ha lasciato anche degli strascichi importanti sotto l’aspetto degli infortuni, visto che un elemento di Motta non sarà a disposizione per le prossime 3-4 settimane. Il comunicato dei rossoblù è ufficiale.

Infortunio ufficiale, le condizioni di Zirkzee

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane” questo si legge nel report del Bologna apparso sul sito. Quindi l’attaccante olandese, vero trascinatore fin qui della squadra di Thiago Motta, non sarà a disposizione dei prossimi impegni. Di certo, forse, è il momento “migliore” per farsi male visto che dopo le gare del prossimo weekend ci sarà la sosta per le nazionali quindi l’attaccante avrà modo di recuperare.

Impensabile non vederlo nel match contro la Roma in programma tra più di un mese, il prossimo 21 aprile. Ma senza Zirkzee, la squadra che al momento è quarta perde molto. E questo potrebbe sicuramente influire nella lotta alla prossima Champions League. Non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche sotto il profilo mentale. Più di una squadra, giustamente, ci spera. E tra queste senza paura di essere smentiti c’è anche la Roma.