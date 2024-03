Mourinho alla Juventus, stanno dando i numeri di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Serie A la prossima stagione. La situazione

Se la Roma con Daniele De Rossi in panchina sembra essersi sistemata anche per la prossima stagione – sono sempre più insistenti le voci di un rinnovo biennale di quel contratto che scade alla fine della stagione e ovviamente a cifre diverse – non sembra essere serena in questo momento la situazione che riguarda Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Nelle ultime sette partite i piemontesi hanno conquistato solamente sei punti e adesso si trovano al terzo posto superati anche dal Milan di Pioli. Ma oltre questo ormai si percepisce un malumore importante attorno al tecnico della Juve che sembra essere destinato agli ultimi mesi dentro la Continassa. E chi potrebbe essere il successore? Clamorosamente spunta anche il nome di Mourinho.

Mourinho alla Juventus, le quote dei bookmaker

Il portoghese, ancora sotto contratto con la Roma fino al termine della stagione, ha parlato nei giorni scorsi dall’Arabia Saudita: ha spiegato di essere pronto a tornare in panchina. Il Chelsea, secondo alcune informazioni che arrivano dall’Inghilterra, ci starebbe pensando, ma non solo da quelle parti. Secondo Snai e Sisal potrebbe essere uno dei prescelti dalla Juventus proprio per prendere il posto di Allegri.

Diciamolo subito: non è la prima scelta. In testa alle quote dei bookmaker ci sono Thiago Motta, Conte e poi Zidane. E infine c’è pure Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen, davanti al portoghese. Che, però, è dato a 15 volte la posta insieme a Tudor, un altro tecnico che potrebbe tornare a lavorare in Italia dopo l’esperienza francese al Marsiglia. Insomma, c’è la quota, sicuramente non bassa ma c’è. In ogni caso come situazione appare difficile, visti i passati tra i tifosi bianconeri e il tecnico portoghese. In più di un’occasione gli screzi non sono proprio mancati.