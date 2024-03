Roma incerottata: tripla assenza UFFICIALE in vista del Brighton

Roma incerottata, tripla assenza ufficiale (impossibile rivederli in campo) in vista del Brighton. Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti a Trigoria La Roma di Daniele De Rossi dopo il pareggio acciuffato all’ultimo minuto contro la Fiorentina questa mattina è tornata a lavorare a Trigoria in vista della trasferta di giovedì prossimo contro il Brighton in Europa League. Sì, si riparte dal 4-0 dell’andata però non è assolutamente un match da prendere sottogamba, visto che ci si gioca il passaggio ai quarti di finale della manifestazione europea.

Poi all’Olimpico domenica prossima arriverà il Sassuolo e poi Trigoria si svuoterà visto che c’è in programma la sosta per le nazionali. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri questa mattina si sono allenati all’esterno, così come si può vedere dalle immagini apparse sul sito giallorosso. E, dalle stesse immagini si può intuire che nessuno dei tre che sono fuori per infortunio hanno lavorato con il resto dei compagni.

Roma, ecco la situazione infortunati

Alla trasferta di Firenze non hanno partecipato né Smalling (trauma distorsivo alla caviglia), né Renato Sanches (per lui affaticamento muscolare) e nemmeno Kristensen (lesione alla coscia sinistra). Essendo lunedì forse qualcuno potrebbe recuperare, ma difficilmente i tre saliranno sull’aereo con la squadra che volerà alla volta dell’Inghilterra.

Vedremo se invece almeno un paio – no Kristensen, sicuramente – saranno disponibili per l’impegno contro i neroverdi del prossimo fine settimana, anche se, visto quello che è stato l’apporto di Smalling e Renato Sanches in stagione, fermi entrambi per dei problemi fisici, ci appare difficile che De Rossi li possa rischiare nei prossimi giorni. La sosta capita a pennello per recuperarli pienamente, soprattutto il difensore che torna utile nelle rotazioni. Vedremo nella giornata di domani come si evolverà la situazione e soprattutto ne capiremo di più mercoledì quando è prevista la conferenza stampa prima del match.