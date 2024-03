Roma penalizzata dall’arbitro: “Massa deve pagare”

La sfida tra Fiorentina e Roma è stata oggetto di molte polemiche tra gestione dei cartellini e la questione rigore

Una sfida al cardiopalma decisa dal missile di Llorente in pieno recupero e poco prima dal rigore parato di Svilar a Biraghi che poteva chiudere i conti all’ottantesimo. Tra i protagonisti però c’è anche l’arbitro Massa con una prestazione pessima.

Tanti episodi dubbi, molte decisioni discutibili e soprattutto parecchia confusione. Il fischietto di Imperia sta confermando il suo momento negativo con un’altra performance di basso livello. Una decisione che forse era già sbagliata a monte.

In un match di assoluta importanza come Fiorentina Roma con le due squadre impegnate nella parte alta della classifica per la qualificazione in Europa, probabilmente andava scelto un direttore di gara reduce da pro convincenti.

La moviola dei quotidiani: quanti errori

Come ci ricorda Il Corriere dello Sport, Massa un mese fa era stato protagonista di un grave errore in Monza-Verona. L’arbitro all’epoca aveva segnalato come falloso un contatto in area tra Duda e Zerbin con conseguente rigore per il Monza. Una svista grave con Massa salvato dal richiamo al VAR di Massimiliano Irrati, fondamentale per cambiare decisione.

Un errore che era stato punito con appena un turno di Serie B e successivamente subito un big match proprio come questo. Il voto in pagella è eloquente: 4.5. Sempre per il Corriere dello Sport, gli errori sono tutti gravi come per esempio il gol del 2-1, viziato da un fallo di Belotti su Llorente. Sacrosanto il commento del quotidiano: “La dimostrazione che la CON (Commissione Osservatori Nazionale per arbitri, ndr) è un fallimento“.

Anche La Gazzetta dello Sport non si risparmia e la valutazione di Massa è un 5. Se è vero che manca un secondo giallo su Mancini, non è stata assegnata nemmeno un’ammonizione netta di Lopez. Teoricamente manca anche il rosso per doppio giallo a Paredes, ma il problema è questa ipotetica seconda ammonizione nasce da un fallo molto generoso. Stiamo parlando proprio del calcio di rigore, definito “rigorino” dal quotidiano rosa.

Anche il Messaggero sottolinea con un 5 le decisioni di Massa, spiegando come sia il secondo gol della Fiorentina che il rigore per i toscani siano rispettivamente da annullare e da non assegnare, sottolineando “l’errore nell’errore” di non ammonire Paredes. In più, la direzione di gara è stata scomposta con una pioggia di ammonizioni evitabili.