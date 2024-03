Brighton-Roma, Dybala c’è: tripla assenza confermata

Brighton-Roma, Dybala c’è: mentre è confermata la tripla assenza per Daniele De Rossi in vista del match di giovedì sera in Inghilterra

La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista di quello che tra due giorni è uno dei match più importanti della stagione. C’è da staccare in maniera definitiva il pass per i quarti di finale di Europa League dopo il quattro a zero di giovedì scorso all’Olimpico contro il Brighton.

Il programma dei giallorossi prevede domattina la rifinitura a Trigoria (come al solito i primi 15 minuti saranno aperti ai giornalisti) e poi la partenza alla volta dell’Inghilterra dove, nella serata di domani, ci sarà la consueta conferenza stampa di Daniele De Rossi e di un giocatore del quale non si conosce ancora l’identità. Vedremo. Anche perché, così come successo con Svilar, potrebbe indicare anche una scelta del tecnico nell’undici che verrà mandato in campo dal primo minuto.

Brighton-Roma, nessuno ha recuperato

In ogni caso, tornando alla seduta di oggi, guardando i video e le foto che il club ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale e sul proprio sito, non si vedono Kristensen – e questo si sapeva vista la lesione – ma non si vedono né Smalling e nemmeno Renato Sanches. Quindi, adesso, anche se qualcosa si percepiva già da ieri, possiamo dirlo in maniera ufficiale che i due in questione – sull’esterno non c’erano dubbi – non saranno a disposizione di De Rossi per il match contro la squadra allenata da Roberto De Zerbi. Tutto ok invece per Dybala, che è a disposizione invece.

Difficilmente partiranno con la squadra: quasi sicuramente rimarranno a Trigoria per preparare il match di domenica prossima contro il Sassuolo prima della sosta. Anche se c’è da capire se torneranno a disposizione. In ogni caso, per chiudere il cerchio e la questione, siamo certi che giovedì non saranno a disposizione del tecnico per un impegno che non deve essere preso in nessun modo sottogamba.