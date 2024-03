Brighton-Roma, rivoluzione De Rossi: poker di novità

De Rossi mischia le carte in tavola rispetto alla sfida con la Fiorentina, ma guai a parlare di quarti già in tasca

Vietato abbassare la guardia. De Rossi ha avvisato tutti in vista del ritorno di Europa League contro il Brighton. L’andata vinta 4-0 non deve far pensare ai giallorossi di aver già completato la missione nonostante il grande vantaggio.

Sicuramente quattro gol di scarto sono un ottimo punto di partenza per affrontare la trasferta inglese, ma l’Europa può sempre riservare sorprese. De Rossi farà infatti turn over, ma in maniera leggere e mirata come ha sempre fatto.

Viene anche difficile parlare di rotazioni in una squadra come la Roma dove tutti hanno la loro possibilità. Il tecnico farà dunque le sue scelte anche in base ai prossimi impegni in campionato ovvero il Sassuolo in casa, il Lecce in trasferta e poi l’attesissimo derby di Roma contro la Lazio.

Quattro novità di formazioni

La priorità però va a Brighton dove la Roma dovrà pressoché amministrare il vantaggio. Per farlo, De Rossi decide di affidarsi a Edoardo Bove. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2002 sarà uno dei titolari della trasferta inglese.

De Rossi aveva smentito chi parlava di un Bove ai margini, sottolineando che la media minuti del giocatore rispetto a quando c’era Mourinho è solamente di due minuti in meno. Gli altri due elementi che troveranno spazio sono Baldanzi e Azmoun.

L’ex Empoli andrà verosimilmente a sostituire Dybala che riposerà in vista del campionato mentre l’iraniano si giocherà la sua carta dal primo minuto a distanza di poco più di due settimane dall’ultima volta ovvero il 26 febbraio contro il Torino.

Parte un po’ più indietro nelle gerarchie, ma anche Zalewski potrebbe prendere posto sul lato mancino contro il Brighton. Per quanto riguarda i terzini altissime possibilità di vedere sin da subito sia Celik sia l’ormai sempre presente in Europa Spinazzola.