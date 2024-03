Calciomercato Roma, erede Lukaku in Serie A: c’è lo zampino di Totti

Calciomercato Roma, resta un nodo da sciogliere il futuro di Romelu Lukaku in vista della prossima stagione. Spunta la pista per l’erede del belga in Serie A e c’è l’intreccio con Totti.

Reduce dalla non brillante prestazione offerta in Roma-Fiorentina, Romelu Lukaku resta al centro delle voci di calciomercato. Dopo la vittoria con il Brighton, ad una domanda diretta sulla possibile conferma in giallorosso, il belga aveva risposto con una sonora risata ai cronisti. Il cartellino del bomber è di proprietà del Chelsea, che al momento non sembra disposto a scendere dalla valutazione di oltre 40 milioni di euro. Ed in caso di addio, per raccoglierne l’eredità al centro dell’attacco giallorosso, spunta una pista in Serie A.

La qualificazione alla prossima Champions League in casa Roma passerà anche dai suo gol, e Romelu Lukaku fin qui ha trascinato la squadra giallorossa, salvo qualche prestazione appannata. Il centravanti belga non si è mai risparmiato fisicamente, ed è andato incontro ad un normale calo nello score nelle ultime settimane. Fin qui il bottino dell’attaccante ex Inter resta corposo: 18 reti in 35 presenze tra campionato ed Europa League. L’ultimo timbro lo ha posto proprio nella competizione europea, siglando la seconda rete contro il Brighton. In attesa di segnali inerenti al suo futuro spunta la pista in Serie A per l’attacco della Roma.

Calciomercato Roma, Retegui erede di Lukaku: l’ha scoperto Totti

La squadra giallorossa, che presto ritroverà anche Tammy Abraham dopo il lungo infortunio, viene accostata ad un profilo sbocciato anche grazie al lavoro di Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma ingaggiò nella sua scuderia Mateo Retegui, ora non più legato all’ex numero 10, ma che bene sta facendo col Genoa.

L’attaccante argentino, che ha giocato e segnato con l’Italia di Spalletti, si è ben ambientato nella squadra guidata da Alberto Gilardino nella massima serie italiana. Venne già accostato alla Roma lo scorso anno, prima di firmare con Genoa in estate. Ora sembra tornata un’opzione valida per l’attacco giallorosso, secondo quanto scrive Fantamaster.it. In caso di addio a Romelu Lukaku la prima scelta potrebbe ricadere proprio sul centravanti naturalizzato italiano.