Futuro bianconero dopo l’addio alla Roma: annuncio UFFICIALE

Si avvicina sempre di più il suo approdo ufficiale in bianconero dopo aver salutato definitivamente la Capitale

Dall’addio alla Roma al trasferimento in bianconero. Un passaggio nel giro di pochi mesi che riempie le pagine di tutti i giornali. Adesso oltre alle voci, ci sono anche le sue parole che conferma la volontà di una nuova avventura.

Tiago Pinto ha lasciato la Roma a metà gennaio, poco prima dell’esonero di Mourinho, ma a differenza del tecnico il direttore sportivo ha scelto di interrompere la propria esperienza nella Capitale, arricchita dalla vittoria di una Conference League.

In questi mesi si sono susseguite le voci sia per il dopo Pinto in casa Roma, con Modesto che ora più che mai appare in pole position, sia per il futuro dello stesso Pinto che non ha mai nascosto la sua voglia di affrontare nuove sfide.

L’intervista svela tutto

Tiago Pinto ha parlato a inews rilasciando un’intervista dove svela alcuni importati indizi sul suo futuro. Il primo su tutti è la voglia di ritornare a lavorare: “Quando ho preso la mia decisione (di lasciare la Roma, ndr), tutti quelli a me vicini hanno detto: ‘Conoscendoti come noi, dubito che sarai in pace dopo due settimane’. Penso che probabilmente avevano ragione…”

Sull’esperienza a Roma l’ha descritta come una grande sfida, un mix tra reclutamento intelligente e promozione dei giocatori giallorossi del Settore Giovanile più qualche stella grazie anche alla presenza del suo connazionale Jose Mourinho.

Il suo futuro? Tiago Pinto ha commentato in maniera positiva le voci che lo vedono al Newcastle: “Se un grande club come il Newcastle chiede di parlare con te, certo che sei interessato. Non so se l’interesse sia vero o meno ma chi direbbe no ad un progetto del genere?”