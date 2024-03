Incubo Milan, arriva il comunicato UFFICIALE di Elliott

Terremoto Milan, arriva il comunicato UFFICIALE del fondo Elliott dopo le perquisizioni per le indagini legate al passaggio di proprietà.

Una delle questioni più calde e importanti della giornata è stata certamente quella relativa alla cessione del Milan, oggetto di un’indagine avviata diversi mesi fa e che ha fatto registrare quest’oggi evoluzioni e attenzioni di non poco conto, con attesa da parte dei tifosi del Milan e del mondo calcistico tutto su evoluzioni e possibili ripercussioni.

Ad essere finita nel mirino, in particolar modo, sarebbe stata la cessione del club da parte del fondo statunitense Elliott a favore del Fondo RedBird di Gerry Cardinale nel 2022: quest’operazione avrebbe fatto registrare diverse anomalie, soprattutto relativamente alla cosiddetta effettiva titolarità delle azioni. Proprio su quest’aspetto si sono concentrate le indagini e le attenzioni principali, dopo il su citato passaggio di consegne di quasi due anni fa.

Passaggio di proprietà Milan, Elliott prova a fare chiarezza: il comunicato UFFICIALE

L’iter, come si ricorderà, era stato catalizzato dall’esposto presentato nel 2022 da Blue Skye, ex socio di minoranza da tempo in conflitto giudiziario con il fondo Elliott. Da evoluzioni e indagini, si è arrivato quest’oggi alle divenute famose perquisizioni in casa Milan, a carico dell’amministratore delegato Furlani e del suo omologo predecessore, Ivan Gazidis.

Il cuore della questione è rappresentato dal fatto che il fondo statunitense Elliott avrebbe ancora il controllo del Milan, a differenza della situazione prospettata alla FIGC rispetto alla cessione a favore di Gerry Cardinale. In attesa si altre evoluzioni e di possibili ripercussioni anche in campo europeo, è arrivato il comunicato ufficiale Elliott.

“Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club ‘appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio’. Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan“.