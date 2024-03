‘Nuovo’ portiere Roma: “Titolare per i prossimi anni”

‘Nuovo’ portiere titolare per la Roma, ecco il nome per i prossimi anni. C’è stato l’annuncio.

Plurime questioni generanno attenzioni e interessi in casa Roma alla fine di una stagione che ha ancora tanto da dire e che ha fin qui permesso di registrare novità copiose sotto diversi punti di vista. La più evidente, ovviamente, quella relativa al cambio in panchina a metà gennaio, successivo ad una netta e forte presa di posizione dei Friedkin dopo le reiterate difficoltà palesate dagli uomini non più di Mourinho.

Il lavoro di De Rossi, come fin qui emerso, ha abbracciato sia la componente tattico-tecnica che quella psicologica, permettendo di registrare un cammino importante ed evidente in Serie A, dove, dopo il pareggio di ieri, la Roma continua ad essere risultata sconfitta solamente dall’inarrestabile Inter di Inzaghi. Gli spunti di interesse e gli aspetti sui quali lavorare restano, comunque, numerosi, come ci ricorda in queste ore anche l’annuncio di un ex Roma.

Fiorentina-Roma, Di Biagio non ha dubbi su Svilar: consacrazione in diretta

Ci riferiamo a Gigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di TvPlay, per commentare la gara di ieri da diversi punti di vista. Dapprima, Di Biagio si è soffermato su quelle che sarebbero state, a sua detta, delle defezioni del mister della Roma, prima di parlare del discusso rigore assegnato alla Fiorentina e del nervosismo di Mancini.

Non meno importanti, poi, le parole finali relativa al possibile ‘nuovo’ portiere della Roma. “Il primo tempo di ieri è stato molto difficile per la Roma: De Rossi ha forse commesso qualche errore nello schieramento iniziale. Penso soprattutto ad Angelino sulla fascia destra. Nel secondo tempo la Roma ha giocato meglio, trovando un pareggio prezioso. Aouar ha fatto una discreta partita, con De Rossi ha voluto mischiare un po’ le carte, credo, per provare a creare qualche problema alla Fiorentina”.

“Contro il Brighton la Roma ha fatto un 3-5-2 in fase difensiva e un 4-3-3 durante quella offensiva. Ha voluto prendere il Brighton altissimo e ha giocato sull’uomo. A Firenze ha cercato qualcosa di nuovo, ma non è riuscito bene. Mancini si era tranquillizzato negli ultimi tempi, ma sente molto la partita contro la Fiorentina, dal momento che lo mandarono via: con loro vuole sempre dimostrare qualcosa. Io l’ho avuto in Under 21 e conosco bene la sua storia”.

“Il rigore assegnato non esiste, ma Paredes doveva essere più attento. Un arbitro che veda una maglia allungarsi probabilmente fischia rigore. Belotti ha accentuato ma lo fanno tutti”.

La chiosa su Mile Svilar, nuovamente protagonista: “Non lo conoscevo benissimo Svilar ma a Trigoria mi avevano detto essere un portiere fortissimo. Lui è eccellente tra i pali ma anche nell’impostare il gioco. Credo che la Roma abbia trovato il suo portiere titolare per i prossimi anni”.