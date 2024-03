Addio ‘scontato’ Lukaku, la situazione finanziaria del Chelsea è al limite: fretta e data fissata per le manovre in casa Blues.

Continua il percorso della Roma in campo nazionale e non solo, alla luce dei tanti impegni che, anche dopo l’imminente sosta per le Nazionali, attende la squadra di De Rossi in questo rush finale e potenzialmente decisivo di stagione. L’obiettivo, come noto, resta quello di provare a centrare il traguardo Champions League, non semplicissimo e attualmente legato anche al ‘giallo’ quinto posto dipendente dal rendimento delle italiane in campo continentale.

Come affermato dallo stesso De Rossi, già prima della gara con il Brighton e dell’eliminazione odierna del Napoli, la squadra deve restare concentrata sui propri impegni e il proprio percorso, lasciando in tal modo intendere di dover evitare distrazioni o appelli ad aspetti non squisitamente legati al rendimento della Roma stessa. Da questo, poi, potrebbero dipendere tante altre evoluzioni, legate i Friedkin e ai loro adepti che, nel corso delle prossime settimane, dovranno cercare di sciogliere numerosi dubbi, sulla posizione di DDR e la scelta del nuovo direttore sportivo in primis.

Situazione finanziaria Chelsea al limite, l’annuncio che ‘coinvolge’ anche Lukaku

Da queste ultime due, squisitamente legate al su citato cammino della Roma in questa parentesi finale di campionato, dipenderà anche l’apparecchiamento di un calciomercato sul quale grosse ingerenze potrebbero avere anche gli introiti legati a determinanti piazzamenti. Ecco, dunque, che l’accesso alla Champions League, al di là di discorsi di prestigio e soddisfazione, aiuterebbe non poco anche le prossime scelte nella campagna acquisti.

Queste, però, potrebbero essere legate anche a vicende esterne, che gli addetti ai lavori di Trigoria potrebbero essere bravi a cogliere e sfruttare. In particolar modo, a generare una grande attenzione è l’attuale situazione finanziaria del Chelsea, che ha permesso di registrare una perdita di registrare una perdita di poco superiore ai 120 milioni per l’anno 2021-2022. In particolare, l’esperto Kieran Maguire ha parlato di una situazione al ‘limite’, esprimendosi come segue a Football Insider.

“Penso che il Chelsea sarà molto vicino al limite a meno che il loro modello di scambio di giocatori non riesca a eguagliare le cifre elevate spese per portare giocatori con le vendite di giocatori. Quindi ci saranno molti intrighi riguardo a ciò che farà il Chelsea in estate, soprattutto prima del 30 giugno”.

“Sembra che il Chelsea stia bene per quanto riguarda le finanze 2022-23, con la grande sfida che sarà nel 2023-24 con quella che sembra essere una stagione senza introiti europei e con una significativa possibilità di non qualificarsi per l’Europa anche nel 2024-25. Avranno anche un costo di ammortamento molto più elevato a seguito degli investimenti significativi che abbiamo visto nelle ultime due stagioni”.

Una descrizione pressoché chiara che, in casa Roma, potrebbe indurre anche su possibili ripercussioni legate al futuro di Lukaku, ad oggi giallorosso solamente in prestito. Chissà che le note diplomazie tra le due proprietà, unitamente a tale vicenda, non possa permettere di scorgere delle brecce ben più ampie di quelle che inizialmente parevano potersi prospettare per la permanenza dell’ex Inter. Ciò che è certo è che, a fine anno, in quel di Londra si valuterà una folta rosa di nomi da provare ad allontanare per monetizzare: difficile pensare che tra questi non figuri anche Big Rom.